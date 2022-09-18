ضخمة جدا.. تعرف على قيمة مكافآت الاتحاد فِيْ موسم 2023

كشفت أحدث البيانات الصحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قيمة المكافأة المالية التي تلقاها نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لموسم 2022-2023.

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يعيش فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ ظروف جيدة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بشباك نظيفة فِيْ 4 من 4 مباريات خاضها فِيْ الدوري السعودي “روشن”، برصيد 10 نقاط و 3 انتصارات وتعادل، دون فوز.

كبير جدا .. اكتشف قيمة مكافآت الاتحاد فِيْ موسم 2023

وبينت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي الصباحي الأحد أن المدرب البرتغالي نونو سانتو طلب من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي رفع قيمة المكافأة المادية التي يحصل عليها اللاعبون. بعد الفوز فِيْ أي مباراة رسمية.

وأكد أن المكافأة بلغت 10 آلاف ريال سعودي، عَنّْ كل لاعب من نجوم الاتحاد، فِيْ موسم 2023.

وأوضح، نقلاً عَنّْ مصادر رسمية فِيْ الاتحاد، أن المكافأة ستكون أعلى فِيْ المباريات الحاسمة أو ضد بعض المنافسين الكبار مثل الشباب والاتحاد والهلال لتحفِيْز اللاعبين على الفوز.

فِيْ 2 أكتوبر، سيلعب الاتحاد أكبر مبارياته حتى الآن فِيْ موسم 2023، عَنّْدما يواجه النصر على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.