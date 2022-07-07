ضخ 792 ألف م3 من المياه إلى مكة المكرمة والمشاعر يوم التروية

أعلنت شركة المياه الوطنية استمرار تزويد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه واستمرار تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه المعدة لخدمة حجاج الله لموسم حج 1444 هـ.

خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وبينت الشركة، من حيث الكفاءة التشغيلية، أن إجمالي كميات المياه التي وزعتها الشركة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في منى ليوم التسريب، ومدينة مكة المكرمة، والمنطقة الوسطى، ومرافق الخدمة العامة في المنطقة. بلغ حجم المسجد الحرام (792.300) متر مكعب، مع ضخ مستمر على مدار 24 ساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، بينما يتم ضخ المياه للأحياء التي تخدمها الشبكة بمكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة. بمعدل (21) ساعة يوميا.

لا انقطاعات كبيرة

وأكدت الشركة، بحمد الله، أنها لم تشهد أي انقطاعات أثرت على عملياتها التشغيلية، فيما لم ترصد أي حالات من خروقات الأمن والسلامة، ولله الحمد.