ضد الماء” تسريب مميزات هاتف iPhone 14 pro max ومميزات كاميرا هاتف أيفون 14 برو ماكس

إن ميزات iPhone 14 pro max تهم الكثير من الناس ، خاصة في العالم العربي ، لأن الكثير منا يحب استخدام iPhone ، ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي حول iPhone الجديد ، ولكن هناك العديد من التسريبات التي ظهرت حول iPhone الجديد المتوقع طرحه في منتصف شهر سبتمبر المقبل ، جمعنا لكم أهم التسريبات التي توضح شكل الهاتف الجديد.

مميزات آيفون 14 برو ماكس

هناك إجماع بين أهم المطورين حول العالم أو سيكون هناك تغيير جذري في الهاتف الجديد الذي ستطلقه شركة آبل حتى في فئة السعر ، فمن المتوقع أن يكون أقل من هاتف 13 Pro Max الذي تم إصداره العام الماضي حيث أن هناك الكثير من التسريبات حول الهاتف الجديد والمتوقع هاتف 14 pro max سيكون مثل الإصدارات السابقة ، وهذه التسريبات أوضحت أيضًا العديد من ميزات الهاتف الجديد:

ومن المنتظر أن يأتي بشاشة مقاس 6.1 إنش ، وسيبلغ عرض الهاتف 78.1 ملم ، وطوله 16 سم ، وسُمكه 7.6 ملم ، وسيبلغ وزن الهاتف 232 جرامًا.

من المتوقع أن تكون شاشة الهاتف من النوع الشبكي الفائق ، مصنوعة من زجاج السيراميك وتدعم اللمس المتعدد. ستحتوي الشاشة على العديد من الميزات مثل Dolby Vision بالإضافة إلى ميزة HDR الموجودة في معظم قطط Apple السابقة.

الهاتف سيكون مقاومًا للغبار والماء ، ويمكن استخدام الهاتف تحت الماء على عمق يصل إلى 6 أمتار.

من المتوقع أن تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وستدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي ، وستدوم البطارية لفترة أطول.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة A16 Bionic ، وسيأتي مع نظام التشغيل IO16.

من المتوقع أن يقترب هيكل الهاتف من هيكل الهاتف 13 pro max ، فالحواف مصنوعة من الستانلس ستيل والظهر من الزجاج.

كاميرا آيفون 14 برو ماكس

يفضل معظم مستخدمي هواتف Apple الكاميرا باعتبارها أفضل جزء في الهاتف. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصور المأخوذة من الهاتف واقعية ، وألوانها مشبعة ، وجودتها عالية جدًا في جميع أجهزة iPhone ، حتى لو كان هناك العديد من صانعي المحتوى الذين يقومون بالتصوير باستخدام iPhone بدلاً من الكاميرا والكاميرا. الإخراج احترافي ، لذا فإن كاميرا iPhone 14 pro max مصدر قلق لكثير من الأشخاص ، وكانت هناك تسريبات حول كاميرا الهاتف الجديد.

ومن المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية لهاتف iPhone 14 Pro Max بأربع عدسات ، وأن العدسة العادية ستكون بدقة 48 ميجا بكسل وتدعم التثبيت البصري ، أما العدسة الثانية فستكون بدقة 16 ميجا بكسل ، أما العدسة الثالثة فستكون. العدسة الممتدة والأخيرة هي العدسة البورتريه ، وبالنسبة للكاميرا ستكون الكاميرا الأمامية مشابهة للكاميرا الأمامية في هاتف iPhone 13 pro max.