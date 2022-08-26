ضربة جديدة لـ”تويتر” فِيْ معركتها مع “إيلون ماسك”.. ماذا حدث

طلب أمر محكَمْة من Twitter تقديم مزيد من المعلومات حول الحسابات العشوائية والروبوتات فِيْ قاعدة عملائها إلَّى Elon Musk.

يأتي هذا فِيْ وقت تخوض فِيْه الشركة معركة قضائية لحمله على إكَمْال صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

9000 حساب

ماكورميك، قاضية مقاطعة ديلاوير كاثلين سانت جيه ماكورميك، قضت بأن على تويتر تسليم معلومات حول 9000 حساب أجرته فِيْ استطلاع العام الماضي على أمل تحديد الأشخاص المرتبطين بهم. سعى Twitter إلَّى منع Musk من الوصول إلَّى هذه “اللقطة التاريخية” لأسباب تتعلق بالخصوصية وغيرها.

وقال ماكورميك فِيْ حكَمْه إن تويتر أيضًا “يجب أن يقدم وثائق كافِيْة لإظهار كَيْفَ تم اختيار هذه الحسابات البالغ عددها 9000 للة”.

فِيْ جلسة الأربعاء، اتهم محامو ماسك نظرائهم على تويتر بالمماطلة فِيْ إتاحة بيانات حساب الروبوت فِيْ التبادلات السابقة للمحاكَمْة.

ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق. قال أليكس سبيرو، المحامي الذي يمثل ماسك، فِيْ بيان عبر البريد الإلكتروني “نتطلع إلَّى ة البيانات التي يخفِيْها تويتر منذ عدة أشهر”.

فِيْ وقت سابق، قال ماسك إن المعلومات الخاطئة التي نشرها تويتر حول عدد الحسابات العشوائية والروبوت أعطته سببًا وجيهًا لإلغاء الاشتراك فِيْ عرضه البالغ 54.20 دولارًا لكل سهم لشراء المنصة.

مبالغ فِيْه

أصدر القاضي ماكورميك الأمر من بين عدة أوامر قضائية صدرت يوم الخميس، بالموافقة جزئيًا على طلب ماسك للحصول على البيانات، لكنه قال إن طلبه الكامل كان “واسع النطاق بشكل مفرط”.

فِيْ 15 يونيو، أرسلت وحدة ة البيانات بهِيْئة سوق المال الأمريكية خطابًا إلَّى باراج أغراوال، الرئيس التنفِيْذي لتويتر، لطلب تفاصيل الطريقة التي تستخدمها الشركة فِيْ حساب الحسابات المزيفة والمزيفة، والتي قالت إنها تمثل 5٪ من إجمالي حسابات المشتركين.

أصبح هذا التقدير نقطة رئيسية فِيْ الخلاف بين الشركة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك ورئيس شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla، الذي قدم عرضًا لشراء Twitter بحوالي 44 مليار دولار ثم تراجع عَنّْ الصفقة، زاعمًا أن الشركة لم تزوده ببيانات دقيقة عَنّْ الحسابات المزيفة والمزيفة.

يتنافس الجانبان فِيْ القضية بينما يستعدان للمحاكَمْة فِيْ 17 أكتوبر، مما أدى إلَّى سيل من مذكرات الاستدعاء لمستثمري الأسْهُمْ والمستشارين والبنوك المشاركة فِيْ عملية الاستحواذ المقترحة.

فِيْ 15 يونيو، أرسلت وحدة ة البيانات بهِيْئة سوق رأس المال الأمريكية خطابًا إلَّى باراج أغراوال، الرئيس التنفِيْذي لتويتر، لطلب تفاصيل الطريقة التي تستخدمها الشركة لحساب الحسابات المزيفة والمزيفة، والتي قالت إنها تمثل 5٪ من هذه الحسابات. إجمالي حسابات المشتركين.

أصبح هذا التقدير نقطة خلاف رئيسية بين الشركة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك ورئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.