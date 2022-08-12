ضربة جديدة لهُواوي.. العقوبات الأمريكية تطول بيانات الشركة

مع التحول الرقمي وإنترنت الأشياء، كل من يتحكَمْ فِيْ تقنيات الجيل الخامس “5G” هُو الذي يحكَمْ العالم، ومن خلال الموقع الرسمي بدأ الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

اندلع الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب وبدأ الطرفان فِيْ تبادل العقوبات، وبما أن العالم يتجه نحو اقتصاد المعرفة وجميع الأجهزة اليوم، بل أصبحت الأسلحة مرتبطة بشبكات الاتصالات. وانترنت الأشياء، كانت هُواوي أول شركة صينية تستهدف فِيْ نطاق العقوبات. أمريكي.

وأعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هُواوي”، الجمعة، أن إيراداتها تراجعت بنسبة 6٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تنوع أنشطة المجموعة الخاضعة للعقوبات الأمريكية. .

تجد شركة هُواوي، التي يقع مقرها الرئيسي فِيْ شنتشن بجنوب الصين، نفسها وسط تنافس تكنولوجي حاد بين الصين والولايات المتحدة، التي تتهم الشركة بالتجسس لصالح بكين.

أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شركة Huawei فِيْ القائمة السوداء ومنعت الشركات الأمريكية من بيع تقنيات حساسة لها، وخاصة المعالجات الدقيقة.

واصلت إدارة الرئيس جو بايدن نفس السياسة على هُواوي دون تغييرها.

شدد رئيس شركة Huawei، كين هُو، على أن وباء COVID-19 والظروف العالمية “ألحقت أضرارًا كبيرة” بأنشطة المجموعة.

إيرادات هُواوي

وأعلنت شركة هُواوي الجمعة 12 أغسطس 2022، عَنّْ إيرادات 43.4 مليار يورو خلال النصف الأول من العام، بانخفاض 5.9٪ بمعدل سنوي.

وبلغ هامش الربح الذي يشير إلَّى الربحية 5٪، بحسب بيان الشركة، مقابل 9.8٪ قبل عام.

كانت Huawei من بين أكبر ثلاث شركات لتصنيع الهُواتف الذكية فِيْ العالم، إلَّى جانب Samsung الكورية و Apple الأمريكية.

وتركت العقوبات الأمريكية فِيْ 2022 الشركة خارج سلاسل التوريد العالمية للمكونات، مما أثر على قسم تصنيع الهُواتف الذكية.

لم تقدم الشركة الصينية أرقامًا عَنّْ عدد الهُواتف الذكية التي باعتها.

تسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها باستبعاد المجموعة المتخصصة من مشاريع شبكات اتصالات الجيل الخامس، محذرة من أن بكين قد تستخدم مرافق هُواوي لمراقبة الاتصالات وتدفق المعلومات فِيْ بلد ما، وهُو ما تنفِيْه الشركة.