ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

تلقى الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب المؤقت سامي قماس، ضربة قوية قبيل المباراة المقبلة أمام نادي سموحة الإسكندرية في منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكدت تقارير إعلامية أن الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول يوشك أن يغيب عن مباراة فريقه الأحمر أمام سموح، بعد إحساسه بألم في عضلة ظهره عقب مشاركته في التدريبات الجماعية لعملاق القاهرة. .

غاب علي معلول عن اللقاء الأخير مع نادي بيراميدز في كأس مصر في الجولة الثامنة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة والنصف في القاهرة.

وفي سياق متصل، توصل النادي الأهلي، في الساعات الماضية، إلى اتفاق نصف النهائي مع البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الحالي، جيل فينسنتي، لتولي المهمة الفنية للعبقرية الحمراء، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. الذي أنهى عقده بالاتفاق المشترك مع الأحمر.

وأكدت معلومات صحفية أن ريكاردو سواريس، مدرب جيل فيسنتي البرتغالي، سيعقد جلسة اليوم لإنهاء علاقته بالأخير، للوصول إلى القاهرة يوم الأربعاء، ثم متابعة المارد الأحمر في مباراة سموحة دي أليخاندريا في رئاسة الوزراء المصري. الدوري.