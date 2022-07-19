ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

وتضرر الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بشدة، قبل مواجهة الأهلي، في مباراة ذروتها من نهائي كأس مصر.

الزمالك يفقد نجميه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

وتأكد غياب يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ثنائي فريق الزمالك الأول لكرة القدم نهائيًا عن مباراة ذروتها في نهائي كأس مصر، بحسب تقارير إعلامية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

سيواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره الأهلي في نهائي كأس مصر، الخميس المقبل 21 يوليو.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.