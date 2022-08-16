ضربة للمناخ.. أهداف عمالقة النفط والغاز “لا تتماشى” مع اتفاقية باريس

كشفت دراسة نُشرت يوم الثلاثاء أن سيناريوهات إزالة الكربون التي طورتها شركات النفط والغاز العملاقة “لا تتماشى” مع أهداف اتفاقية باريس.

إنها الاتفاقية الدولية التاريخية لمكافحة تغير المناخ، والتي تهدف إلَّى تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري المدمرة.

الدراسة، المنشورة فِيْ Nature Communications، هِيْ عبارة عَنّْ تحليل لجنة خبراء دولية لستة سيناريوهات انبعاثات لثلاثة عمالقة طاقة أوروبية – Equinor و BP و Shell – بالإضافة إلَّى تلك التي طورتها وكالة الطاقة الدولية.

ثم قارن الخبراء هذه المسارات المختلفة بالسيناريوهات الموضحة فِيْ تقرير خاص صادر عَنّْ فريق خبراء المناخ التابع للأمم المتحدة للحد من متوسط ​​الاحترار العالمي إلَّى 1.5 درجة مئوية.

من خلال تحليل كل هذه السيناريوهات، قدر الفريق التطرف وتلك التي سيتم تسجيلها فِيْ نهاية القرن فِيْ كل حالة. كَمْا حللت التغييرات الأساسية فِيْ قطاع الطاقة، المساهم الرئيسي فِيْ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يمكن أن تسمح لهذا السيناريو أو ذاك بتحقيق أو عدم تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس.

شهد هذا الاتفاق التاريخي لعام 2015 التزام الدول بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلَّى مستوى “أقل بكثير” من +2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، أي + 1.5 درجة مئوية إن أمكن.

قال روبرت بيريشا من Climate Analytics، أحد المساهمين الرئيسيين فِيْ الدراسة “معظم السيناريوهات التي حللناها لا تتماشى مع اتفاقية باريس، لأنها تفشل فِيْ الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلَّى أقل من درجتين مئويتين وستتجاوز 1.5 درجة مئوية”.

وشدد على أن “التحول فِيْ قطاع الطاقة ضروري” لتحقيق الأهداف “، وصناع القرار بحاجة إلَّى تقييم علمي متين وشفاف” كَمْا جاء فِيْ هذه الدراسة.

وخلص تحليلهم إلَّى أن سيناريو “السماء” الخاص بشركة شل سيرفع الاحتباس الحراري بمقدار 1.81 درجة مئوية بحلول عام 2069.

وقالت متحدثة باسم شل لوكالة فرانس برس إن سيناريو سكاي كان مجرد احتمال واحد من بين العديد من الاحتمالات، مضيفة أن فرق الشركة “تجري تقييما بناء على افتراضات وقياسات معقولة لا يُقصد بها أن تكون تنبؤات بأحداث أو نتائج محتملة فِيْ المستقبل”.

وفقًا لسيناريو Equinor Rebalance، سيصل الاحترار إلَّى 1.73 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060، وفقًا للدراسة.

سينتج عَنّْ السيناريو السريع لشركة بريتيش بتروليوم احترار بمقدار 1.73 درجة مئوية بحلول عام 2058 بينما سيرفع سيناريو صافِيْ الصفر بمقدار 1.65 درجة مئوية وفقًا للتحليل.

يعتبر مؤلفو الدراسة أن سيناريو “Net Zero 2050” للوكالة الدولية للطاقة هُو نفسه تمامًا لاتفاقية باريس.