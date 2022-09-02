ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة الفتح

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ آخر مستجدات الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، قبيل مواجهة الفتح فِيْ دوري روشان السعودي.

ويزور الهلال نظيره من نادي الفتح الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

حقق الهلال الرقم القياسي الكامل فِيْ أول مباراتين، فِيْ بداية مشواره للدفاع عَنّْ لقب الدوري السعودي، بفوزه على الخليج بهدفِيْن دون عودة، والفِيْحاء بهدفِيْن نظيفِيْن.

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إصابة جديدة بالزعيم

وكشفت صحيفة الرياضية، أن فرص سالم الدوسري فِيْ المشاركة فِيْ الفتح تضاءلت بشكل كبير بسبب الإصابة.

وأصيب الدوسري خلال المباراة الأخيرة بين الهلال والفِيْحاء والتي فاز فِيْها الزعيم بهدفِيْن دون رد، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

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