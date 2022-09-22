فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني، تم تداول مقطع فيديو للفنان محمد رمضان اثناء طرده من قهوة الريحاني، وانتشر الفيديو بقوم خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، واثار الفيديو الكثير من الجدل حول سبب ضرب محمد رمضان في مدينة الاسكندرية، ويبحث الان الكثيرين عن فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني.

فيديو ضرب محمد رمضان

بعد ان اعلن الفنان محمد رمضان يوم امس الاربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022من انه سوف يقوم بالنزول الى مدينة الاسكندرية، والمشي فيها على اقدامه بدون حراسة، في تحدي لمحافظ محافظة الاسكندرية، وبعد ان قام بالتوجه لمحافظة الاسكندرية والجلوس على أحد المقاهي هناك، انتشر فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني، وتم طرده من هناك بطريقة مهينة جدا.

سبب ضرب محمد رمضان وطرده من قهوة الريحاني

بعد انتشار حملة على الانترنت تروج لمقاطعة حفلة محمد رمضان الذي سوف تقام في محافظة الاسكندرية في الثامن من أكتوبر لعام 2022م، وبعد انتشار الحفلة قام الفنان المصري محمد رمضان من خلال فيديو مصور بتحدي الجميع وخاصة سيادة المحافظ انه سوف يقوم بالنزول للشارع ويقوم بالتمشية في جميع شوارع الاسكندرية، وسؤال الناس عن هذه الحملة وهل يريدون فعلا مقاطعتها وإلغائها، وعند وصوله لقهوة الريحاني، قام الكثير من المواطنين الموجودين بالمكان بالاعتداء عليه بالضرب، وقامو بطرده على الفور من المكان.

ضرب محمد رمضان في قهوة الريحاني

قام العديد من المواطنين في محافظة الاسكندرية بالاعتداء بالضرب على الفنان المصري محمد رمضان، وقامو بطرده من قهوة الريحاني، وقام العديد من الموجودين بتصوير مقطع فيديو لحظة ضرب محمد رمضان في قهوة الريحاني، واعتبر هذا الاعتداء على محمد رمضان، رفضا من المواطنين في محافظة الاسكندرية على اقامة حفلة محمد رمضان على اراضيها.

فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني

فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني، بعد ان قام محمد رمضان بالتصريح انه سوف يقوم بالنزول الى الشارع في محافظة الاسكندرية، وبعد ان قام بالنزول قام بعض المواطنين بالاعتداء عليه، وقام البعض الاخر بتصوير فيديو له اثناء الاعتداء عليه، فيحاول الكثير في الوقت الحالي البحث عبر الانترنت عن فيديو ضرب محمد رمضان من قهوة الريحاني.