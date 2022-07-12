“ضرب نجم الاتحاد وسرقة الهلال المفاجئة”.. أسرار كونترا الخفِيْة

كشف المدرب الروماني كوزمين كونترا، خلف الكواليس وأسرار خطيرة، عَنّْ رحلته مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

درب كوزمين أول فريق كرة قدم فِيْ الاتحاد من أغسطس 2022 إلَّى يونيو 2022. حيث فشلوا فِيْ الفوز بأي بطولة، رغم تصدرهم جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن، حتى آخر ثلاثة أيام، والتأهل لنصف نهائي كأس الملك.

اقرأ أيضا

الأهلي يفاجئ السومة بـ “عرض غريب” .. من أجل البقاء

صفقة حمدالله وخيانة البلوي .. الستار يسدل على أخطر قضايا النقابة ..

وفِيْ حوار مطول مع صحيفة الرياضية، تحدث كوزمين عَنّْ منافسة الهلال والنصر، وأسباب خسارته لقب الدوري، وكذا مشاهد خروجه من قلعة العميد.

وبالمثل، أشار المدرب الروماني إلَّى تسديدته الشهِيْرة مع حمدان الشمراني نجم نادي الاتحاد، عَنّْدما صورته الكاميرات. يتفوق عليه بعد إحدى المباريات، إلَّى جانب معاملة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وعلاقته بالرئيس التنفِيْذي حميد البلوي.

* فِيْما يلي أبرز أقوال كوزمين كونترا فِيْ مقابلته الموسعة مع الرياضية

– إصابات وانقطاعات عديدة .. سر خسارة الاتحاد لقب دوري المحترفِيْن 2022 – 2022.

الهلال يخطف الدوري. بعد التعاقد مع ثنائي الاتحاد “سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي”.

الهلال والنصر، لهما ميزانيات، تنافسا بثلاث مرات على الاتحاد.

استطاع الاتحاد الفوز على الهلال “على أرضه وخارجه”. باستثناء التفاصيل الصغيرة والأخطاء من قبل الحكام.

– “فوزي” لنجم الاتحاد حمدان الشمراني. إنه يعكس رغبتي فِيْ إثارة الحماس فِيْ نفوس اللاعبين.

– لدي علاقات ممتازة مع جميع لاعبي الاتحاد. لن أغير الطريقة التي أتعامل بها معهم.

– عبد الرزاق حمدالله لاعب استثنائي. وافقت على إدراجه بمجرد تقديم اسمه إلي.

– حامد البلوي لم يسبب لي أي مشاكل. لقد ساعدني ولم يتدخل فِيْ عملي أبدًا.

– قيادة النقابة عملت على قلب الرجل لكنها فشلت فِيْ بعض القرارات البسيطة.

– الطريقة التي تركت بها النقابة كانت مثل “لكَمْة فِيْ المعدة”.

– قال لي مسؤولو الاتحاد “تمديد” عقدي لكنهم تراجعوا بعد المباراة الأخيرة بالموسم.

– لم يتصل بي أنمار الهِيْلي ولا أحمد كعكي، واكتفى بالقول لمترجمي، عدم تمديد عقدي.

– علمت بخبر تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو إلا عبر وسائل الإعلام.

– سأعود مرة أخرى إلَّى الدوري السعودي. تجربتي مع الاتحاد كانت ناجحة وسأكررها بالتأكيد.

يشار إلَّى أن كوزمين كونترا، فِيْ تصريحات مثيرة للجدل، ألمح إلَّى سرقة الهلال، أسلوب عمل الاتحاد، فِيْ الموسم الرياضي 2022-2022 ؛ من أجل الفوز بلقب الدوري.