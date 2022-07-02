ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر.. كَيْفَ أثرت على الأسعار

شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر زيادة بنسبة 10٪ بدأ تطبيقها مطلع يوليو.

ستتم إضافة الزيادة التي يطبقها قسم الأشغال الذهبية فِيْ مصر إلَّى متوسط ​​قيم الصنعة لجميع الكوادر.

تضاف قيمة الضريبة على المصنع عَنّْد ختم الأعمال الذهبية، مما يسمح بتقسيم التكلفة على مراحل التداول المختلفة دون تنزيلها على طرف واحد.

يبحث المصريون المهتمون بالمشغولات الذهبية وشراء المجوهرات فِيْ مصر عَنّْ ضريبة القيمة المضافة على الذهب، والتي تبلغ حوالي 1 جنيه لكل ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لقسم الأشغال الذهبية، والذي أكد فِيْ بيان رسمي بدء فرض الضريبة. يطبق بعد زيادته بنسبة 10٪ سنويا.

صرحت شعبة الذهب فِيْ مصر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت كتاباً دورياً فِيْ 19 يونيو، يشترط تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الجديدة لمتوسط ​​قيم التشغيل “صنعة” بمعدل 10٪، حيث يتم تحصيل الضريبة عَنّْد الختم لتغطية مرحلة التصنيع وبقية مراحل التداول.

كَيْفَ تؤثر زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار الذهب فِيْ مصر

يعتقد أصحاب محلات الصاغة فِيْ مصر أن الزيادة فِيْ الضريبة لن يشعر بها المستهلك النهائي، خاصة أنها ستطبق على جميع مراحل تشغيل الذهب.

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لأشغال الذهب والذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية فِيْ مصر، إن زيادة القيمة المضافة على المصنعية التي بدأ تطبيقها لن تؤثر على المستهلك النهائي.

وأوضح أن الزيادة فِيْ ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالصنعة فقط وليس القيمة الكاملة للمصوغات الذهبية، وبالتالي فهِيْ تفرض على كَمْيات صغيرة من القيمة وليس القيمة الكاملة لمشتريات المستهلك من الذهب.

وأضاف أن الحديث عَنّْ ضريبة القيمة المضافة على صناعة الذهب فِيْ مصر “ليس بجديد”، حيث تم الاتفاق فِيْ وقت سابق مع مصلحة الضرائب لتحقيق الانضباط الضريبي الذي يحقق مصلحة منتجي الذهب وتجاره فِيْ ظل وضوح ذلك. آليات المحاسبة الضريبية، وكذلك ضمان حقوق الدولة المصرية فِيْ تحصيل الضرائب من حركة السوق.

التغيير فِيْ قيمة الصنعة

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب فِيْ اتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة فِيْ أسعار المصنوعات لم تصدر عَنّْ أصحاب مصانع إنتاج المصوغات الذهبية، بل جاءت وفق تعديلات حكومية على آلية تحصيل الضرائب، و ستذهب عائدات الزيادة بأكَمْلها إلَّى الدولة المصرية.

وأوضح واصف أن الزيادة ستؤدي إلَّى زيادة متوسط ​​قيمة الصنعة على جرام ذهب عيار 21 ليصبح نحو 44 جنيها للجرام بعد إضافة الضريبة المستحقة عليه والتي بلغت 6.16 جنيها.

وتابع “بينما سيصل متوسط ​​صنعة الجرام عيار 24 و 18 قيراطًا إلَّى نحو 66 جنيهاً بعد إضافة الضريبة 9.24 جنيهاً، وسيرتفع متوسط ​​قيمة الصنعة للجرام عيار 14 قيراطًا إلَّى 55 جنيهاً”.

وأضاف واصف أن القسم يعمل على دراسة عدد من المقترحات لاستيعاب الزيادة حتى لا تؤثر على تراجع مبيعات المصانع والتجار.

قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب فِيْ مصر

وفقًا لخطاب مصلحة الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة على تصنيع الذهب الصادر فِيْ 19 يونيو، فقد تمت الموافقة على زيادة متوسط ​​قيم التشغيل “الصنعة” بنسبة 10٪ سنويًا للصناعات الذهبية المحلية من الأول من يوليو الجاري حتى يونيو. 30، 2023. ضريبة عَنّْد الختم تغطي جميع مراحل التصنيع والتجارة.

تضمن كتاب مصلحة الضرائب المصرية أن قيمة الضرائب التي سيتم تطبيقها كانت على النحو التالي

أولا – الذهب

ذهب عيار 24 ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيها للجرام

ذهب عيار 21 ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيها للجرام

ذهب عيار 18 ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيها للجرام

ثانيا – المصنفات الفضية

جرام عيار 925 1.54 جنيه للجرام

عيار 900 1.39 جنيه للجرام

عيار 800 1.23 جنيه للجرام

الثالث – البلاتيني

مضاعفة متوسط ​​قيمة صنعة عيار 18 قيمة الضريبة 18.48 جنيها للجرام.

رابعاً – الأحجار الكريمة والماس