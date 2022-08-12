ضعف الدولار يمنح الذهب أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ عام

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي.

بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0835، تراجعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولارًا للأوقية (أونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1٪ تقريبًا فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ ما يقرب من سنة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3٪ خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2٪ خلال الأسبوع. انخفاض الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع، مما يضغط على الذهب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلَّى 20.35 دولارًا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلَّى 2275.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 957.84 دولار للأوقية.

خسائر الدولار

ارتفع الدولار فِيْ التعاملات المبكرة فِيْ لندن يوم الجمعة، حيث تم تقييم التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي.

تأتي هذه التعليقات ضد الفكرة القائلة بأن بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع قد تدفع البنك المركزي الأمريكي إلَّى إبطاء سياسته المتشددة فِيْ رفع أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ اليوم إلَّى 105.28 نقطة بعد أن تكبد خسائر لمدة أربعة أيام جعلته يسجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.2٪.

فقد الين الياباني قوته مقابل قوة الدولار، مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.3٪ مقابل الين عَنّْد 133،345.

ويأخذ التجار فِيْ الاعتبار فرصة التبغ بنحو 38.5٪ لرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فِيْ سبتمبر وفرصة 61.5٪ لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال بول مكيل، المدير العالمي لأبحاث العملات فِيْ HSBC، فِيْ مذكرة للعملاء “نعتقد أن هناك حاجة إلَّى مزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم الأساسي للتخفِيْف من تشديد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي”.

جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل من المتوقع، مما أدى إلَّى دعم الأصول عالية المخاطر، مثل الأسْهُمْ، وتراجع الدولار، حيث فسرته الأسواق على أنه مؤشر على أن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يصبح أقل تشددًا فِيْ رفع أسعار الفائدة.

لكن مسؤولي البنك المركزي أوضحوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية، وفِيْ هذا السياق، قالت رئيسة الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس إنها منفتحة على احتمال رفع 75 نقطة أساس أخرى فِيْ سبتمبر لمكافحة التضخم المتصاعد.

جنيه استرليني منخفض

وهبط الجنيه الإسترليني 0.3٪ إلَّى 1.2175 دولار بعد أن لم يظهر أي رد فعل على البيانات التي أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأقل من المتوقع فِيْ يونيو، على الرغم من التوقعات بأن عطلة عامة إضافِيْة قد تتسبب فِيْ انخفاض كبير.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلَّى 1.0295 دولار. وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم الفرنسي 6.8٪ على أساس سنوي فِيْ يوليو، بينما كان الرقم فِيْ إسبانيا 10.8٪، وهُو الأعلى منذ 1984.

تأثر اليورو بالمتاعب التي تواجه أوروبا بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا والبحث عَنّْ مصادر طاقة غير روسية، وتأثر الاقتصاد الألماني بشح الأمطار. فِيْ مشكلة جديدة، أدى انخفاض منسوب مياه نهر الراين، الشريان التجاري الألماني، إلَّى تعطيل الشحن ورفع تكاليفه أكثر من خمسة أضعاف.

ارتفع الدولار النيوزيلندي وسط توقعات بأن البنك الاحتياطي النيوزيلندي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.