ضعي كوب خل فقط لتنظيف الغسالة الأتوماتيك من الروائح الكريهة وإزالة الرواسب من أول مرة

تعتبر الغسالة الأوتوماتيكية من الأجهزة المنزلية المهمة التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لأنها توفر لها الراحة. يجب أن تكون منتبهًا وحذرًا مع الغسالة الأوتوماتيكية حتى لا تتعطل. إذا لاحظت أن كفاءة الغسالة لم تعد كَمْا هِيْ فِيْ غسل وتنظيف الملابس أو بعد الغسيل، وجدنا أن الملابس بها رائحة كريهة، عليك تنظيف الغسالة، وسوف نقدم لك وصفة خل طبيعي وآمنة للغسالة تتكون من مواد متوفرة فِيْ كل بيت وبأسعار مناسبة جدا. تتكون هذه الوصفة من الخل الأبيض والملح والماء وصودا الخبز وصودا الخبز. هذه الوصفة تنظف الغسالة جيداً وتحافظ عليها بأمان ولا تؤثر على عمر الغسالة ولا حتى تعطلها.
مكونات تنظيف غسالة الخل
- 1 كوب كبير من الخل الأبيض
- ملعقتان صغيرتان من الملح
- كوبان كبيران من الماء
- ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز
- ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- أربع ملاعق كبيرة من ملح الليمون
كيفِيْة تنظيف الغسالة الأوتوماتيكية بالخل
- نقوم أولاً بإعداد وعاء، ثم نضع الخل الأبيض مع الملح والماء الدافئ وصودا الخبز وصودا الخبز وعصير الليمون وملح الليمون، ثم نخلط كل هذه المكونات حتى نحصل على خليط متراكب ومتجانس.
- ثم نفتح الغسالة ونسكب خليط الخل فِيْ الغسالة ثم نغلقها، وتقوم بدورة غسيل كاملة على درجة حرارة عالية جدا لأن الماء الساخن مع الخل الأبيض يزيل كل الأوساخ.
- بالخل وقطعة من الإسفنج نقوم بتنظيف باقي أجزاء الغسالة من الخارج ودرج المساحيق، ويمكن استخدام الأماكن التي يصعب الوصول إليها بفرشاة الأسنان.
- بعد الانتهاء من دورة الغسيل، يتم تصريف المياه، ثم نفتح الغسالة الأوتوماتيكية ثم نقوم بتجفِيْفها من الداخل بقطعة قماش نظيفة وجافة.
- وكرر استخدام وصفة الخل الأبيض مرة كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر، وهذا سيمنع تلف الغسالة الأوتوماتيكية، وستبدو الملابس نظيفة ومشرقة ورائحة عطرة باستخدام وصفة الخل الرهِيْبة.