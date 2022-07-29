ضعي كوب خل فقط لتنظيف الغسالة الأتوماتيك من الروائح الكريهة وإزالة الرواسب من أول مرة

تعتبر الغسالة الأوتوماتيكية من الأجهزة المنزلية المهمة التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لأنها توفر لها الراحة. يجب أن تكون منتبهًا وحذرًا مع الغسالة الأوتوماتيكية حتى لا تتعطل. إذا لاحظت أن كفاءة الغسالة لم تعد كَمْا هِيْ فِيْ غسل وتنظيف الملابس أو بعد الغسيل، وجدنا أن الملابس بها رائحة كريهة، عليك تنظيف الغسالة، وسوف نقدم لك وصفة خل طبيعي وآمنة للغسالة تتكون من مواد متوفرة فِيْ كل بيت وبأسعار مناسبة جدا. تتكون هذه الوصفة من الخل الأبيض والملح والماء وصودا الخبز وصودا الخبز. هذه الوصفة تنظف الغسالة جيداً وتحافظ عليها بأمان ولا تؤثر على عمر الغسالة ولا حتى تعطلها.

مكونات تنظيف غسالة الخل

1 كوب كبير من الخل الأبيض

ملعقتان صغيرتان من الملح

كوبان كبيران من الماء

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

أربع ملاعق كبيرة من ملح الليمون

كيفِيْة تنظيف الغسالة الأوتوماتيكية بالخل