ضغطة واحدة واعرف نتائج الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفني نتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعة وفندقي

نتائج الدبلوم التقني 2022 بوابة التعليم الفني ، نراقب لكم آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الناس ، حيث أعلن الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الاستفسار عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم من خلال بوابة التعليم الفني لم يتحدد بعد. حيث مازالت التصحيحات جارية واللجان لم تنته منها حتى الوقت الحاضر لكنها شارفت على الانتهاء خاصة أنها تزامنت مع المواد التي أجرى الطلاب امتحاناتهم في مختلف التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتدريب المزدوج. والمدارس التقنية ومن المقرر ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالمصادقة عليها قبل رفعها وتفعيلها. رابط لنتيجة الدبلوم الفني 2022 برقم الجلوس على البوابة التي ذكرناها أعلاه وسيتم وضع الرابط الخاص بها في نهاية هذا التقرير.

نتائج الدبلوم التقني 2022 بوابة التعليم الفني

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والفنية بأنظمته الثلاث وخمسة أعوام ، يوم السبت الثامن والعشرين من مايو الماضي 2022 ، وسيستمر حتى الخميس التاسع من يونيو الجاري. وسط الإجراءات الاحترازية المعتادة التي يتخذها القائمون على النظام التعليمي ، وأجرى الاختبارات نحو 830753 طالبا. طالب في مدارس الدبلوم الفني المختلفة في جميع محافظات وقرى جمهورية مصر العربية ، ويمكن لطلابنا وأولياء أمورنا الحصول عليها نتيجة الثانوية الصناعية برقم المقعد 2022 دبلوم تجارة وجميع التخصصات بالطريقة التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية باسم الدورة الأولى

بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الامتحان ، ستتبع عملية المراجعة والتدقيق ، وأخيراً يتم رفعها إلى مكتب الوزير طارق شوقي لاعتمادها والاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: