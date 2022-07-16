“ضغوط اقتصادية كبيرة على القاهرة”.. تداعيات الحرب على طاولة السيسي وبايدن

فرضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها ضغوطًا اقتصادية كبيرة على القاهرة، بحسب بيان مصري أمريكي مشترك.

جاء البيان فِيْ أعقاب اجتماع ثنائي عقد فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب البيان، أدى الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود إلَّى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع كَيْفَِيْة مواجهة تداعيات الأوضاع العالمية لأزمة الغذاء وانقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستقدم 50 مليون دولار لمصر لمعالجة أوضاع الأمن الغذائي، فِيْ إطار منحة بقيمة مليار دولار مزمعة لمنطقة الشرق الأوسط فِيْ إطار هذا الملف.

وأكد بايدن، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فِيْ المملكة العربية السعودية، أن أمريكا تدعم مصر فِيْ تأمين احتياجاتها من الأمن الغذائي.

كَمْا أوضح الرئيسان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي، وقررا استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة الثنائية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون فِيْ مجال الطاقة النظيفة. تكنولوجيا المناخ.

وجاء فِيْ البيان المصري الأمريكي المشترك “رحب الزعيمان بالزيارة الأخيرة للبعثة الخضراء الأمريكية إلَّى مصر، وهِيْ الأكبر فِيْ التاريخ، والتزاما بإطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفِيْعة المستوى”.