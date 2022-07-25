ضمن مبادرة “الحزام” الصينية.. السعودية مفاجأة وسط غياب روسي ومصري

كشف بحث جديد أن الإنفاق الاستثماري للصين فِيْ دول مبادرة الحزام والطريق انخفض بشكل طفِيْف خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

جاء هذا الانخفاض مع غياب أي إنفاق أو استثمارات جديدة ضمن المبادرة فِيْ روسيا ومصر وسريلانكا.

المملكة العربية السعودية هِيْ أكبر متلقي للاستثمار

قال مركز التمويل والتنمية الأخضر ومقره شنغهاي فِيْ بحث نُشر يوم الأحد إن السعودية كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية خلال هذه الفترة بنحو 5.5 مليار دولار.

وقال المركز إن إجمالي التمويل والاستثمار بلغ 28.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، انخفاضًا من 29.6 مليار دولار فِيْ العام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق التراكَمْي على الحزام والطريق إلَّى 932 مليار دولار منذ 2013.

وبحسب التقرير، فقد تم تخصيص 11.8 مليار دولار لاستثمارات فِيْ النصف الأول من العام، و 16.5 مليار دولار لعقود بناء ممولة جزئيًا من خلال قروض صينية.

دبلوماسية الديون

أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق فِيْ عام 2013 بهدف استخدام قوة الصين فِيْ التمويل وبناء البنية التحتية من أجل “بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة” عبر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

لكنها واجهت انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على البلدان وقضايا أخرى مثل التدهُور البيئي. كَمْا أعادت بعض الدول التفاوض بشأن مشاريعها الاستثمارية مع الصين، مما يسلط الضوء على مخاطر الديون.

كَمْا اتهمت الولايات المتحدة المبادرة، حيث اعتبرت واشنطن أن الصين تستخدم “دبلوماسية الديون” لجعل الدول النامية أكثر اعتمادًا عليها. وهُو ما تنفِيْه بكين.

بُنيت مبادرة الحزام على أنقاض طريق الحرير لربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية فِيْ تاريخ البشرية.

حاول تعزيز التواصل

تم دمج المبادرة فِيْ دستور جمهُورية الصين الشعبية فِيْ عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها “محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا”. المَوعِد المستهدف لإنجاز المشروع هُو 2049، والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهُورية الصين الشعبية.

يشار إلَّى أن العديد من الدول التي انضمت إلَّى المبادرة قد انضمت سابقًا إلَّى البنك الآسيوي للاستثمار فِيْ البنية التحتية، الذي اقترحت الصين تأسيسه فِيْ عام 2013. وقالت بكين فِيْ عام 2015 إن أكثر من 160 مليار دولار من الاستثمارات قيد الدراسة أو التنفِيْذ بتمويل من مصرف.

وتدعو المبادرة إلَّى إنشاء حزام أرضي من السكك الحديدية والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلَّى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

من خلال هذه المبادرة، تسعى بكين إلَّى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. تشمل المبادرة بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمجمعات الصناعية فِيْ 65 دولة، تمثل 60 فِيْ المائة من سكان العالم وتوفر حوالي ثلث إجمالي الإنتاج العالمي.