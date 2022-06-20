ضوابط استحقاق وطريقة التسجيل في برنامج دعم العمل الحر توصيل الطلبات

في وقت سابق ، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق برنامج دعم لحسابهم الخاص للمواطنين السعوديين العاملين في نشاط توصيلكشف الظروف ويتحكم في الأهلية للحصول على الدعم ، والمسموح به يسجل البرنامج مخصص لكل مواطن أو أنثى تتوفر فيه الشروط ، وقد تم تخصيص دعم شهري يصل إلى 3000 ريال سعودي للعاملين به لمدة عامين من تاريخ إطلاقه. من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

تقديم الدعم لحسابهم الخاص

وزارة الموارد البشرية وصندوق الهدف بإطلاق برنامج دعم التوظيف الذاتي الهادف إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وفتح أسواق جديدة للعمل في القطاع الخاص وتنويع أنماط العمل الحر وبالتالي القضاء على مشاكل البطالة التي تواجهها. الشباب. تم تحديد شروط دعم العمل الحر ؛ ومن أجل الالتحاق بالوظيفة فقط لمن هم جادون في العمل ، فقد وفرت أيضًا إمكانية التسجيل في البرنامج من خلال بوابة طاقات إلكترونيًا ، ولكن بعد التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل على الهواتف الذكية.

شروط الدعم لحسابهم الخاص

حددت الجهات المعنية شروط التسجيل في برنامج دعم العمل الحر ، ومنها:

تقديم دعم العمل الحر مقصور على المواطنين السعوديين.

يجب ألا يقل العمر المطلوب عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

مطلوب مستند عمل مستقل صادر عن بوابة التوظيف الذاتي ، يحدد مهنة تقديم الوظيفة.

يجب أن يكون المتقدم خاليا من العمل.

يجب ألا يكون متقاعدا.

يشترط ألا يكون المتقدم للحصول على دعم العمل الحر طالبًا منتظمًا في المستويات التعليمية أو لديه أعماله التجارية الخاصة.

يجب ألا يكون اسمه أو اسمها مدرجًا في قائمة المستفيدين من برنامج دعم الأهداف.

سجل للحصول على دعم لحسابهم الخاص

التسجيل للحصول على دعم العمل الحر. يتطلب تسليم الطلبات من المستفيد مراجعة الشروط السابقة ، ثم اتباع الخطوات التالية:

يزور منصة لحسابهم الخاص. اضغط على خيار التسجيل في نشاط التسليم. انتقل إلى صفحة إنشاء الحساب الشخصي ، ثم أدخل البيانات المطلوبة. إرسال وثيقة لحسابهم الخاص. بعد إصدار الوثيقة إلى بوابة طاقات. لإكمال خطوات التسجيل لدعم العمل الحر. اتبع الخطوات وأدخل البيانات المطلوبة لذلك.

وفي الختام أكدت الوزارة أن دعم العمل الحر للعاملين في نشاط تقديم الطلبات يقتصر على الطلبات المعتمدة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقط.