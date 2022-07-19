ضوابط جديدة لنقل المواد البترولية والمواد الخطرة برًا

حددت هيئة النقل العام موعد البدء بإصدار “وثيقة نقل” لمن لديه رخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع براً، لمن ينقل النفط والمواد الخطرة والنقل بالسيارات، وذلك من خلال النظام الإلكتروني “نقل”. البوابة الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الأحد 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م، ستساعد هذه الوثيقة في رفع جودة الخدمة وتحسين أمن النقل، كما تتيح الوصول إلى تفاصيل عملية النقل. ضمان الحفاظ على حقوق جميع مقدمي الخدمة والمستفيدين المهتمين.

نقل المنتجات البترولية

وأوضحت الهيئة أن “مستند النقل” الذي يمكن للمرخص لهم بهذه الأنشطة إصداره من خلال بوابة نقل الإلكترونية للهيئة يحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، مثل بيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحن، وجدول الممتلكات الشخصية، وتفاصيل أسعار النقل، وكذلك بيانات الرحلة وبيانات الناقل، وتشمل أيضًا بيانات حامليها، بالإضافة إلى السماح لهم بالاطلاع على المستندات على الفور، والاطلاع إلكترونيًا على المعلومات وحالة الشحنات، على النحو المقصود من قبل الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” لمراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة، وإدارة عمليات النقل وزيادة كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل، وكذلك الربط الإلكتروني بـ بوابة نقل والتسجيل في خدمة (بيان) ستساهم في رفع مستوى الشفافية من البيانات وسيضمن التعامل مع المشغلين المعتمدين الذين يلتزمون بمتطلبات الأمن والحماية.

استفد من التكنولوجيا

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة النقل العام لأتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التكنولوجيا لإكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطوير لخدمات النقل. يعتبر مستند النقل الإلكتروني خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووكلاء الشحن بالطرق البرية في المملكة ويوفر الأساس الأساسي لعمليات النقل والخدمات ومواكبة لجميع المستجدات. التغييرات والتطورات في قطاع الخدمات اللوجستية.