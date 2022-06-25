ضوابط دخول الأطفال المسجد الحرام للصلاة

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، في حين أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم أو الاتصال بشخص مصاب. بفيروس كورونا.

حصر العمرة على الحجاج

كما تقرر قصر أداء العمرة على الحجاج فقط ابتداء من يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنه اعتباراً من اليوم ستقام العمرة للحجاج فقط حتى يوم 20 ذي الحجة. وذلك لتسهيل ضيوف الرحمن وطمأنتهم والحفاظ على سلامتهم.

شروط موسم الحج 1444

وكانت الوزارة قد قالت سابقاً تشمل الشروط ما يلي