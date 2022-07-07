ضوابط دخول المركبات لـ المشاعر المقدسة وشروط نقل الماشية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور سلسلة من التعليمات الخاصة باستخدام المركبات خلال موسم الحج، وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنها قدمت خرائط مرورية تفاعلية خلال موسم الحج، بما في ذلك توضيح المسارات المتاحة والتعليمات ذات الصلة. لنقل المعتمرين بالحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام عنهم.

منع المركبات من دخول الأماكن المقدسة

وأشار إلى أن المركبات بكافة أنواعها ممنوعة من نقل الركاب الذين لا يحملون تصاريح حج، وتطبق العقوبات المتعلقة بالغرامات المادية والسجن على سائقيها.

وشدد على أن المركبات التي تحمل لوحات سعودية تقل عن 25 راكبا وسائقها مرتدي الإحرام ممنوعان من دخول المشاعر المقدسة وحصرهما في المواقف المخصصة ثم نقلهما للحجاج بوسائل النقل العام.

حظر دخول المركبات الجوية

يحظر على المركبات بجميع أنواعها دخول المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. كما يحظر على الدراجات بجميع أنواعها دخول الأماكن المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور اتباع تعليمات السلامة المحددة لنقل الحجاج والالتزام بالمقاعد المخصصة والالتزام بالقواعد والأنظمة.

أما فيما يتعلق بنقل المواشي، فيحظر نقل المركبات إلا تلك المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والتي تحمل شهادة تفيد بأنها تخضع للفحص البيطري من المراكز التابعة لوزارة البيئة والزراعة.