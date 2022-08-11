ضوابط قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة في السعودية ، قد تسائل البعض من الاشخاص من يزورن المملكة السعودية حول هل هنالك امكانية للتصوير في الأماكن والتجمعات العامة ، حيث يعتبر التصوير الشخصي وتصوير الأماكن والأشياء المسموح بتصويرها من الأنشطة البارزة حاليا للأفراد الذين يزورون الأماكن السياحية والسياح سواء كانوا مقيمين أو من خارج الدولة، لكن بعض التجاوزات تحدد عددًا من الضوابط والشروط التي من خلال الالتزام بها يمكن للفرد التقاط صورة شخصية ، تابعوا معنا .

قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة

وضعت الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية، بعد الاستعانة بوزارة الداخلية، عددًا من الضوابط لتنظيم التصوير الفوتوغرافي في الأماكن العامة والحكومية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للأفراد وحق الدولة. لحماية منشآتها ومنشآتها الأثرية والسياحية بشكل عام. قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة في المملكة العربية السعودية هي كما يلي

التصوير مسموح به في كل مكان عام بشرط عدم وجود ما يدل على تحريم التصوير.

الالتزام بما تحدده المؤسسات الكبرى والعسكرية والمدنية والصناعية من الحرمين الشريفين والقواعد العسكرية والمدن الصناعية والمطارات.

تضع كل جهة ضوابطها الخاصة لمن يخالف لائحة التصوير في منشآتها، ويتعامل مع المخالفين لتلك الضوابط.

إذا ثبت حسن نية المخالف للضوابط فلا يجوز أن تتجاوز العقوبة مصادرة الأفلام والصور ولفت الأنظار.

تكتب الهيئات والمؤسسات العامة والسياحية لوحات توجيهية باللغتين العربية والإنجليزية مع توضيح يعبر عن حظر التصوير.

في حالة السماح بالتصوير في مكان ما، يلتزم المصور بعدم تصوير أي فرد أو ملكية خاصة دون إذن.

التصوير لأغراض التخريب أو التجسس أو الإساءة إلى سمعة مكان أو دولة، يتم إحالة المصور إلى الجهة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجهات الأمنية ملزمة بتوعية أفرادها بمراقبة الأماكن التي يتكرر فيها التصوير، وتسهيل ما يمكن تسهيله وفق الضوابط.

عقوبة تصوير شخص بغير علمه في السعودية

يعاقب القانون السعودي من يصور الأشخاص دون علمهم، حفاظًا على خصوصية الأفراد وحمايتهم من أعمال الابتزاز والتهديد وانتهاك المقدسات.

دفع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

الحبس لمدة سنة كاملة، أو حسب ما تحدده الجهة القضائية بناءً على القضية.

أهداف ضوابط التصوير في الأماكن العامة

وتهدف هذه الضوابط بشكل أساسي إلى تسهيل ممارسة أنشطة التصوير الفوتوغرافي، والتي تعد النشاط الرئيسي للزوار والسائحين، وبالتالي فإن وجودهم عنصر أساسي في إقامة السياحة. حاجة الأفراد والجهات لتوثيق ما يمكن تصويره من الأماكن العامة والسياحية من خلال تطوير المكونات السياحية للمملكة بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول ضوابط قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة في السعودية ، وهذه الضوابط بحسب ما قالته الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ، وسردنا أهداف ضوابط التصوير في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين.