كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ مَوعِد عودة ثلاثة انتصارات خارجية، الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والكاميروني فِيْنسينت أبو بكر، والجناح الإيفواري جيسلان كونان.

وانضم أوسبينا وأبو بكر وكونان إلَّى منتخباتهم الوطنية خلال فترة التعليق الحالية، والتي تأتي فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

مع اقتراب نهائيات كأس العالم المقرر عقدها فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022، سيكون لدى المنتخبات الوطنية نافذة واحدة فقط للعب مبارياتها التجريبية، باستثناء الفترة الحالية التي تنتهِيْ فِيْ نهاية الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، فإن عودة الثلاثي الفائز “أوسبينا، كونان، أبو بكر”، صباح اليوم الاثنين، ستكون فِيْ 29 سبتمبر من الشهر الجاري، قبل ثلاثة أيام من بطولة الاتحاد كلاسيك.

يستضيف الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من موسم دوري روشان السعودي 2022-2023.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.