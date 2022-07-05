ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة من الخدمات

وأدى الحجاج طواف القدوم في جو من الإيمان الكبير والرغبة في أداء المناسك.

فيديو | يقوم الحجاج بطواف القدوم وسط نظام متكامل من الخدمات# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/QOKU422qBz

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 يوليو 2022

وأكد الإخبارية أن ذلك حدث في إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تعمل خلالها جميع الأطراف من أجل راحة الحجاج.

خطط Premade

تشارك جميع الجهات المعنية بالحج في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفق خطط معدة سلفا وعلى أعلى مستوى.

تشير محاور الخدمات المقدمة للحجاج إلى بُعد السلامة والصحة والبعد التنظيمي، وكذلك الخطط المعدلة والاستباقية للتعامل مع أي طارئ.