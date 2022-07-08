ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج لأدائها. مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العلوي واجتياز أكبر ركن من أركان الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد فجر الصباح. دعاء عيد الأضحى لإطلاق جمرة العقبة وذبح النحر.

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة هي المرحلة الثالثة من تنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.

كانت حركة الحجاج سلسة، وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بسلام وأمان.