ضيوف الرحمن يواصلون طواف الوداع

واليوم يطوف الحجاج طواف الوداع، وسط نظام خدمي متكامل أعدته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيديو | الحجاج المستعجلون يجعلون طواف الوداع# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/CmNPXX4RYj

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 11 يوليو 2022

أعدت رئاسة الجمهورية بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مقدما جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة لتسهيل وتسهيل حجاج الرحمن على حجاج بيت الله الحرام. أداء طقوسهم بهدوء وسهولة.

كما قامت بتعيين 500 كادر من كوادر الأمن المدني وموظف واحد لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى الإعداد.

جميع طوابق مبنى ماتاف وكامل سعة المسجد الحرام.