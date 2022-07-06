طائرات عمودية لعمليات الإخلاء الطبي الطارئ خلال موسم الحج

وسلطت قناة العربية الضوء على المروحيات التي تساهم في تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي الطارئ خلال موسم الحج.

طائرات هليكوبتر مجهزة بأحدث المعدات لإجراء عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ خلال الموسم #الحج# عربي_في_حاجعبرتضمين التغريدة pic.twitter.com/uEKW3Am2u3

– السعودية (Arabiya_KSA) 5 يوليو 2022

طائرات هليكوبتر مجهزة بأحدث المعدات

وتتبع المروحيات المجهزة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ومجهزة بأحدث المعدات، وتنقل هذه المروحيات الحالات الطارئة للحجاج إلى مستشفيات مكة، وقد تم تزويدهم بالأسرة والمعدات اللازمة.

أكثر من 10 عمليات إنزال

تشمل الأماكن المقدسة أكثر من 10 عمليات إنزال ؛ وذلك لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي خلال موسم الحج.