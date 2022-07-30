طابق مكياجك مع ملابسك.. كيف يجب أن نطابق مكياجنا مع لون ملابسنا

فِيْ بعض الأحيان، يلعب استخدام القواعد والقواعد الصغيرة فِيْ الموضة والجمال دورًا مهمًا يصعب علينا تصديقه. إحدى هذه القواعد والمبادئ هِيْ مطابقة المكياج بلون الفستان. إن مطابقة المكياج مع لون الفستان ليس حقًا شيئًا يعرفه الجميع ويمكن أن يجد فائدة له، وقد تكون هذه المشكلة هِيْ وجهة نظرك. حتى عندما يتعلق الأمر بمطابقة لون فستانك مع مكياجك، لا يمكن لمصمم الأزياء مساعدتك. فِيْ هذا المقال نناقش موضوع مطابقة الملابس بالمكياج.

كيف نجمع بين مكياجنا ولون ملابسنا

لست مضطرًا لمطابقة كل مكياجك مع لون فستانك.

أول نقطة محورية مهمة هِيْ عينيك. تلعب العيون دورًا مهمًا فِيْ مكياجك. هذا هُو سبب أهمية مكياج العيون. الرَابِطْ الوحيد بين مكياج العيون ولون الفستان هُو لون ظلال العيون. نتيجة لذلك، يمكنك اختيار لون ظل عينيك حسب لون الملابس التي ترتديها. لاحظ أننا نستخدم مصطلح “اللون المناسب” حتى الآن.

النقطة المحورية التالية هِيْ شفتيك. يمكن للشفاه، تمامًا مثل العيون، جذب انتباه الآخرين بسهُولة. من ناحية أخرى، لحسن الحظ، فإن نطاق ألوان أحمر الشفاه واسع جدًا. لا تستطيع العين البشرية التركيز على عينيك وشفتيك فِيْ نفس الوقت. ونتيجة لذلك، تتغير العين بشكل لا إرادي بالتركيز على العينين والشفتين، مما يؤدي إلى عدم تناسق بصري للوجه.

لذلك إذا قمت بمطابقة مكياج عينيك مع لون فستانك، فلن تحتاج بعد الآن إلى البحث عن لون أحمر شفاه يتناسب مع لون فستانك. بالطبع، العكس هُو الصحيح أيضًا، أي عندما تطابق لون أحمر الشفاه مع فستانك، يجب ألا يتطابق ظل عينيك مع لون الفستان. من ناحية أخرى، يجب أن تعلم أنه إذا اخترت مكياج عيون ثقيل للغاية وحاولت أن تجعل عينيك النقطة المحورية، يجب أن يكون مكياج شفتيك خفِيْفًا جدًا. يجب أن تضع فِيْ اعتبارك دائمًا أن مكياج العيون والشفاه يسيران معًا بشكل جيد.

على سبيل المثال، إذا كنت ترتدي ماسكارا مكثفة وتضفِيْ ظلًا يتناسب مع لون فستانك، فمن الأفضل اختيار لون أحمر شفاه بسيط ومشرق.

لا تستخدم لونًا واحدًا بالضبط

يرتكب الكثير من الناس خطأً كبيراً ويستخدمون اللون الدقيق لملابسهم لتشكيل وجوههم. قد تكون هذه النقطة مشابهة جدًا للنقطة السابقة، لكن العديد من الأشخاص المختلفِيْن يرتكبون هذا الخطأ بحيث يجب مناقشتها فِيْ قسم منفصل.

إذا كنت تريد مزيجًا جميلًا، فلن تضطر إلى استخدام نفس الألوان تمامًا. على سبيل المثال، إذا اخترت فستانًا أحمر، فسيكون اختيار أحمر الشفاه اختيارًا بسيطًا للغاية، لكنه ليس صحيحًا تمامًا من حيث الموضة والجمال.

ربما رأيت هذا المثال نفسه مرارًا وتكرارًا. يحظى اللون الأحمر بشعبية كبيرة بين النساء ويفضل الكثير منهن اختيار هذا اللون لملابسهن. فِيْ معظم الحالات، يهِيْمن أحمر الشفاه على الماكياج وبهذه الطريقة يحاولون مطابقة المكياج مع لون الفستان.

تجنبي اختيار لون شعرك للماكياج

هذه نقطة تقنية للغاية ويمكن ذكرها فِيْ أماكن أقل. بالطبع، سبب عدم التعبير عن هذه المشكلة ليس علامة على أنها غير مهمة، ولكن من النادر عمومًا أن تكون الملابس أو المكياج بنفس لون شعر الشخص.

لكن بشكل عام، يجب أن تضع فِيْ اعتبارك أنه إذا صبغت شعرك باللون الذهبي أو الأشقر، فلن يكون المكياج الذهبي الفاتح هُو اللون المناسب لك. فِيْ هذه الحالة يجب القول أن لون ملابسك لا يجب أن يكون بنفس لون شعرك. بهذه الطريقة، لم يعد من الضروري استخدام لوحة ألوان للملابس ولون الشعر ولون الماكياج.