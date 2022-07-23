طاجن الفراخ بالبصل اللذيذ بأسهل طريقة وأحَلْي طعم

طريقة عمل مرق الدجاج بالبصل، مرق الدجاج بالبصل من أحَلْى أنواع الحساء وأخفها حيث أن هذه الوجبة مليئة بالمكونات المغذية التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد فِيْ بنائه وتقويته، والدجاج غذاء يحتوي على نسبة عالية نسبة البروتين، وبعد البصل يعتبر من الخضروات المفِيْدة للجسم لأنه يساعد على تنظيم نسبة السكر فِيْ الدم والفوائد الصحية الأخرى الموجودة فِيْ البصل، سوف تقوم بصنع مرق الدجاج بالبصل، كَمْا نقدم لك طريقة تقديمه.

مقادير طاجن الدجاج والبصل

دجاجة كبيرة مقطعة إلى 4 أو 8 أجزاء.

كيلو بصل.

فاكهة الفلفل الأخضر.

2 ملاعق كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة كَمْون.

ملعقة صغيرة كاري.

يرش جوزة الطيب.

2 ورقة لورا.

كوب مرق دجاج أو ماء.

كيف تستعد

نقطع الدجاج وننقعه فِيْ محَلْول مكون من الملح والخل وعصير الليمون وملعقتين من الدقيق ونتركه فِيْ المحَلْول لمدة نصف ساعة ثم نغسله جيداً ونزيل الشوائب.

نحضر البصل ونقطعه إلى شرائح رقيقة ونقطع الفلفل الأخضر ونضعه فِيْ القدر.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات والكَمْون، ثم نضيف أوراق الغار والكاري وجوزة الطيب.

يقلب البصل جيدًا مع التوابل، ثم يوضع فِيْ الدجاج ويقلب أيضًا مع التوابل، ويغطي المقلاة ويترك فِيْ الثلاجة طوال الليل.

فِيْ الصباح، أخرجي الطاجين من الثلاجة، أضيفِيْ مرق الدجاج أو الماء وغطيه بورق قصدير.

نضع الطاجين فِيْ الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة، ثم نخفض الفرن ونتركه حتى يتماسك تماما لمدة ساعة أخرى.

يُرفع ورق القصدير عن المقلاة ويُطهى حتى يصبح لونه بني محمر.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد وتقدم مع أرز أبيض أو أرز بسمتي.

تقدم مع صوص الثوم أو سلطة خضراء.

يمكن تقديمه مع الخبز الشامي وسلطة الطحينة.

طريقة الأرز الأبيض

نأخذ قدرًا على النار ونضيف ملعقتين كبيرتين من السمن ثم نضيف الأرز حتى يمتزج الأرز بالسمن ونضيف إليه ملعقة كبيرة ملح ورشة فلفل أسود.

نضع الماء ليغطي الأرز ونتركه حتى ينضج تماما.

قدمي الأرز الأبيض مع طاجن اللحم البقري والبصل.

طريقة عمل طاجن البصل بالدجاج –

الطاجن هُو من أحَلْى وألذ الأطعمة العربية ويوجد أنواع كثيرة من الطواجن سواء كانت حَلْوة أو مالحة، وهذه الطواجن اللذيذة هِيْ طاجن لحم البقر بالخضار وكسرولة بصل الدجاج والتي سنتحدث عنها فِيْ مقال اليوم سنقوم بإعدادها وطريقة تقديمها مع الارز او الخبز وبعض المقبلات على المائدة سهلة ولذيذة.