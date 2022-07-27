طاجن مدسوس.. الأرز المعمر بالدجاج بمقادير سهلة لألذ طاجن بدون فرن فلاحي بنفس الطعم الأصلي

تتساءل الكثير من النساء عن طريقة تحضير أرز الدجاج، فهُو من الأطباق المميزة التي يحبها الجميع لنكهته اللذيذة التي لا تقاوم.

أرز معمر بالدجاج

هُو من الأطباق المميزة التي تزين الطاولات والحفلات لنكهته الفريدة التي لا تضاهى، ويمكن تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة، والخطوات موضحة أدناه

المكونات

قطع الدجاج إلى ثماني قطع.

بصلة كبيرة.

1 كوب أرز مصري، مغسول ومصفى جيداً.

كأس من الماء.

كأس حَلْيب؛

2 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن.

ملعقتان كبيرتان من الكريمة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

يرش جوزة الطيب.

طريقة

ضعي ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة فِيْ مقلاة واقلي قطع الدجاج فِيْ السمن من جميع الجهات، ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانباً.

للحصول على نكهة مميزة، يفضل إضافة البصل المفروم مع قليل من الملح والفلفل الأسود إلى نفس المقلاة، وتقليب الخليط جيدًا حتى يذبل.

نضيف كَمْية من الماء إلى البصل ونتركه حتى يغلي، ثم نعيد قطع الدجاج مرة أخرى حتى ترتاح بشكل غير كامل لمدة ربع ساعة فقط.

نبدأ بتحضير الطاجين ويفضل وضعه على النار حتى يسخن تماما ثم نضع ملعقة كبيرة من الزبدة البلدي

ثم نضيف كَمْية الأرز ونقلب جيداً فِيْ السمن، ثم نسكب كوب من الحَلْيب الدافئ وكوب من الحساء المحضر مسبقاً.

يقلب جيدًا مع إضافة رشة ملح وفلفل أسود وقليل من جوزة الطيب.

رتبي قطع الدجاج على الأرز مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الكريمة على الجانب.

رتبي قطع الدجاج على الأرز مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الكريمة على الجانب. يفضل وضع المقلاة تحت الشواية فِيْ البداية للحصول على لون مميز وجميل ثم تغطيتها بورق القصدير وتوضع فِيْ الفرن لمدة 45 دقيقة.

وفِيْ نهاية المقال، تم تحديد طريقة تحضير هذا الطبق المميز بالتفصيل، مع توضيح جميع التقنيات والإضافات التي تضمن نتائج مبهرة، حسب شهادة الجميع، كَمْا يضيف هذا الطبق. لمسة جمالية للطعام.