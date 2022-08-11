طارق الحبيب يثير الجدل مجددًا أمهاتكم ربينكم نصف تربية

انتقد العديد من مستخدمي تويتر الدكتور طارق الحبيب، بعد تداول مقطع صوتي له على إحدى تغريدات تويتر، تحدث فيه عن التعليم ودور الأمهات فيه.

# طارق_الحبيب_عباس_أمهات

تداول حوار من إحدى فضاءات المستشار طارق الحبيب يرى فيه البعض إساءة واستخفافاً بتعليم الأمهات. pic.twitter.com/ZvjpaYRCBI

– ما هو الخطأ في الهاشتاغ (AbtTrend) 11 أغسطس 2022

حديث طارق الحبيب عن الأمهات

واعتبر مستخدمو تويتر أن طارق الحبيب يسيء للأمهات بعد أن قال في الفضاء مشكلتك بناتنا الرائعات لكنك تتكاثر بالطريقة التي تربى بها أمهاتك … أنت تقول إن أمهاتنا ربونا بتعليم أفضل … كذابون ..

قاطعه أحد المتحدثين قائلاً “إذا لم تثيرك والدتك مشكلتك، فلا تعممها على الجميع”. إلا أن الحبيب واصل حديثه قائلاً بعض الناس يقدسون الوالدين، وهذا خطأ. لقد أمرنا الإسلام ببر الوالدين لا تقديسهم. ولفت إلى أن الصدق هو أعلى درجات التقديس وأرقى درجات التقديس.

وأشار إلى أن بعض الأبوة يكون على أساس الفقه أو التدريب وليس على أساس العلم، فيقوم الأبناء بتربية نصف الأبوة، ويجب على الأبناء إكمال النصف الآخر. قال إن هذا لا يضر بالوالدين لأنهما قدموا لنا أكثر ما يمكن أن يقدموه.

ردود فعل غاضبة

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة، إذ قال سلمان بن حتلين ما مشكلة المحبوب مع الوالدين والجيل الصالح لماذا يحاول هدم تجربته الفاشلة والمعاناة التي مر بها في جيل كامل والديك وأجدادك لم يربيوك بشكل صحيح! هل من الضروري أن يكون شخص آخر مثلك وأما أبو أنس السلامي فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله محزن سماعه. المعلم.”