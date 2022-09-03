طارق الدسوقي إلهام شاهِيْن مُستَفزة والساحة الفنية تفقتد حنان ترك

أدلى الفنان المصري طارق الدسوقي بتصريحات نارية خلال ظهُوره التلفزيوني الأخير، حيث وجه رسائل قاسية للممثلة إلهام شاهِيْن والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، مؤكدا أن المشهد الفني يفتقر إلَّى النجمة المعتزلة حنان ترك.

ووصف الدسوقي، الذي قدم أحدث أعماله الفنية فِيْ 2022، مسلسل “جريت جيهز” تأليف أحمد وليد مرديني وإخراج عبد القادر الأطرش، بأنه “صديقته العزيزة”، مشيرا إلَّى أن “زميلته فِيْ معهد الفن المسرحي “.

رسائل حادة من إلهام شاهِيْن وإيناس الدغيدي

ورأى الدسوقي أن إلهام شاهِيْن يجب أن يهدأ قليلاً من حدة تصريحاته، خاصة أن ما أسماه بـ «الحرب» التي يشنها مؤخراً جعلها «استفزازية».

قال أحب أن أقولها، أهديني قليلاً يا إلهام، لأنه يبدو أن الحرب الشرسة الأخيرة التي تخوضها جعلتك طوال الوقت استفزازية وجاهزة للحرب، وأنت تعطيني القليل من التوجيه فِيْ الإجابات. والتعامل مع المصورين الصحفِيْين وفِيْ المقابلات التلفزيونية.

وفِيْ حديثه عَنّْ المخرجة إيناس الدغيدي، أكد دسوقي، 64 عامًا، الذي قدم عشرات الأعمال السينمائية والفنية، أنه لم تتح له الفرصة للعمل معها أو مقابلتها عَنّْ قرب، لكنه علق على آرائه. مبينا أن لديك تحفظات على تلك الآراء.

قال “لم يحالفني الحظ بالعمل مع إيناس الدغيدي أو حتى التعرف عليها عَنّْ قرب، لكن ليا لديها الكثير من التحفظات على آرائها الشخصية، ودائما أقول أن الشخصية العامة أو الفنانة يجب أن اعرف ما يقال وما لا يقال، ويجب أن يكون فِيْ غياب الخلط بين الحياة الخاصة وما أقدمه لأصحاب الرأي “.

المشهد الفني يفتقد لحنان ترك

كَمْا أبدى الدسوقي رأيه فِيْ اعتزال الفنانة المصرية حنان ترك، مؤكداً أن المشهد الفني يفتقدها، قائلاً “نفتقدها فِيْ الفن ولا أوافق على قرارها اعتزال الفن، بل على العكس. اتمنى ان تبقى وتستمر لانها ممثلة جيدة جدا وموهُوبة ولديها ميزان حب موجود فِيْ نفوس الناس ويجب ان يستمر لان الفن رسالة مهمة جدا.

وشمل مسلسل “القضاة الكبار” الذي عُرض قبل نحو ثلاث سنوات، بالإضافة إلَّى الدسوقي، عددًا كبيرًا من النجوم، من بينهم أحمد عبد العزيز وحسن يوسف وسوزان نجم الدين.