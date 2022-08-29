طارق الشناوي “إسماعيلية رايح جاي” تفوق على عادل إمام.. وقِصَّة غريبة حول الفِيْلم

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن فِيْلم “الإسماعيلية رايح جاي” استطاع إحداث تغيير فني كبير فِيْ تاريخ السينما المصرية لدرجة أنه لفت الأنظار إلَّى الفنان محمد هنيدي ككوميدي و “عادل لا”. راهنت عليه الشركة فِيْ فِيْلم “السعيدي فِيْ الجامعة الأمريكية”. فِيْ ذلك الوقت كان رأي العدية صحيحا.

وأوضح الشناوي أن فِيْلم “الإسماعيلية رياح جاي” مليء بالعيوب من كل النواحي وهُو من إخراج كريم ضياء الدين، ولكن عَنّْدما تم عرضه حقق دخلا كبيرا جدا حيث وصل إلَّى 15 مليون جنيه فاق عادل إمام الذي وصلت أعماله فِيْ ذلك الوقت إلَّى 7 ملايين جنيه.

يتزامن حديث طارق الشناوي مع الذكرى الخامسة والعشرين لطرح الفِيْلم فِيْ دور العرض المصرية، حيث أتيح للجمهُور فِيْ الصالات يوم 25 أغسطس 1997، وسط من تحدثوا أيضًا عَنّْ قِصَّة منتج هذا الفِيْلم. دعا حسن إبراهِيْم، الذي ظهر أيضًا فِيْ المسرحية، حيث لعب شخصية الأخ الأكبر للفنان محمد فؤاد فِيْ الفِيْلم، وقال البعض إنه لم ينتج أو يمثل فِيْ حياته إلا تلك التجربة اليتيمة.

وعَنّْ المنتج، تحدث طارق الشناوي عَنّْ اختفائه وعدم وجود معلومات عَنّْه حتى الآن، مما يدل على أن التمثيل موهبة، ولو كانت لديه تلك الموهبة لكان قد سار فِيْ طريقه، لكنه أنتج هذا الفِيْلم. . للتمثيل فِيْه، مشيرة إلَّى أن هذا الفِيْلم كانت له قِصَّة أخرى من ورائه، وهِيْ دخول المنتج الراحل محمد حسن رمزي إلَّى الفِيْلم لاستكَمْاله بعد أن ساءت الأمور فِيْ الإنتاج وتوقف التصوير.

وأشار الناقد المصري إلَّى أن المحرر عادل منير هُو الذي أبلغ المنتج محمد حسن رمزي بأن إنتاج الفِيْلم تعثر، وعَنّْدها صرف نصف مليون جنيه فقط لإكَمْال الفِيْلم، مشيرًا إلَّى أنه يعتقد. أن محمد حسن رمزي كان بإمكانه أن يشتري مادة ومضمون الفِيْلم من المنتج حسن إبراهِيْم فِيْ ذلك الوقت، وفِيْ مقابل مبلغ مالي أنجز هذا الفِيْلم، وحقق ربحًا ماليًا كبيرًا منه.

وأضاف طارق الشناوي أنه لم يكن على علم بصحة التقرير عَنّْ اتهام المنتج حسن إبراهِيْم فِيْ قضية فساد والحكَمْ عليه بالسجن ثلاث سنوات، مضيفًا أن هذا المنتج اختفى تمامًا بعد هذا الفِيْلم.

تداول البعض لقطات من الفِيْلم للمنتج والممثل حسن إبراهِيْم مطالبين بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث يحمل لقب أقصر عمر فني لمنتج وممثل من خلال تجربته فِيْ فِيْلم واحد “الإسماعيلية”. . رايح جاي “.

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفِيْلم حقق رقمًا قياسيًا بلغ 18 مليون جنيه إسترليني، وهُو رقم فلكي فِيْ ذلك الوقت، ليصبح عادل إمام أول نجم شعبي وتجاري، ولم يتجاوز أي فِيْلم من أفلامه فِيْ ذلك الوقت 6 ملايين جنيه. حاجز الجنيه، مشيرًا إلَّى أنه كان من الطبيعي أن يستمر حسن إبراهِيْم فِيْ الإنتاج، لكن الغريب أنه ترك السينما تمامًا دون سبب مفهُوم.

وأشار البعض إلَّى أنه بعد عدة سنوات، وتحديداً فِيْ عام 2005، كانت هناك مفاجأة وانتشرت أنباء عَنّْ قيام عمال هِيْئة النقل العام ببورسعيد برفع دعوى قضائية ضد رئيس صندوق رعاية العمال بالهِيْئة متهمينه بالاحتيال عليهم، وكشف سائقو القضية عَنّْ وجود قضية فساد كبيرة تورط فِيْها عدة أطراف، بما فِيْ ذلك المنتج حسن إبراهِيْم، الذي تبين فِيْما بعد أنه ليس منتجًا ولا ممثلًا، ولكن من إنتاج فِيْلمه “الإسماعيلية راية جاي”. . وصل ضمن عملية غسيل أموال نفذها مع شركائه بعد قضية الفساد فِيْ بورسعيد، وحكَمْ عليه بالسجن ثلاث سنوات.