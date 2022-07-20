طارق الشناوي شيرين عبدالوهاب تحتاج للعلاج.. وحسام حبيب غير انتهازي

قال الناقد المصري، طارق الشناوي، إن تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة عَنّْ زوجها السابق حسام حبيب تشير إلَّى أنها “غير متوازنة” وتحتاج إلَّى علاج نفسي، خاصة أنها فِيْ موقع قوة وتستطيع. اتخاذ قرار إنهاء العلاقة مع زوجها أثناء زواجهما، مضيفة أنه من الواضح أن شيرين تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية.

واعتبرت الشناوي، فِيْ تصريحات لـ “فوشية”، أن ما قالته شيرين عبد الوهاب قبل ساعات ليس أكثر من إهانة لها، وتساءلت كَيْفَ تسكت أن يضربوها ويجرونها ويحلقون رأسها

وأكد أن شيرين هِيْ صاحبة القرار. عَنّْدما أرادت الطلاق من زوجها الأول، كان لديها ما تريد، وعَنّْدما قررت الزواج من حسام حبيب، نفذت ما تريد.

وأوضح طارق الشناوي أن معَنّْى قرار شيرين عبد الوهاب الطلاق والزواج أنها فِيْ موقع قوة. نعم ليست معصومة بيده، ولكن من المدهش أنه يدلي بهذه التصريحات، ويتابع “أنت تقول أنك كنت فِيْ مكان مثل الفئران غير المتوازنة”.

بعد أن تحدثت عَنّْ مضايقة حسام لها ووصفها بأنها “سمينة”، أجاب أن من يملك المال لا يهتم بالسمنة لأنه من السهل إنقاص الوزن فِيْ شهر، ومن يتعب من اتباع نظام غذائي هم الفقراء، ليس الأغنياء. .

وأشار طارق الشناوي إلَّى أن حديث شيرين عبد الوهاب عَنّْ الملحن الراحل حسن أبو السعود استغرق أكثر من طوله لأنه لم يقصده، مضيفًا أن شيرين بحاجة إلَّى علاج من طبيب نفسي لأن ما ذكره فِيْ حديثه يدينه. .

وعَنّْ توقعاته لما سيأتي من مستقبل شيرين عبد الوهاب، أشار طارق الشناوي فِيْ حديثه، إلَّى أن الفنانة قادرة على العودة إلَّى فنها وحفلاتها، خاصة أنها عَنّْدما حلقت رأسها، قالت ظهرت على خشبة المسرح وغنت، ورغم أنها عانت من زيادة فِيْ الوزن، فإن هذا يمنعها من الغناء، مما يثبت قدرتها على التغلب على كل شيء.

وأكد طارق الشناوي أن حسام حبيب ظلم فِيْ حديث شيرين عَنّْه، وتابع “حسام لم يتسلق على ظهرها، هل غنى معها دويتو إنهم يحبونه، وحسام ماكانش لا يستطيع الاستغناء عَنّْ الآخرين، ولم يغني معها “.

وأكد الشناوي أن حسام حبيب لم يكن انتهازيًا ولم يستغل زوجها ويغني معها، وكذلك لم يستغلها مالياً إما لأنه أدبي عَنّْدما يريد الشهرة يشاء. المال وراءها، ولم تغني معه دويتو أو تختاره فِيْ حفلة معها، لذلك لم يكن عدوانيًا.