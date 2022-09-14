طارق الشناوي يدافع عَنّْ محمد رمضان بعدما هاجمته ناهد فريد شوقي

علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، على حالة الجدل التي صاحبت حديث مواطنه الفنان محمد رمضان، عَنّْ فِيْلم “حميدو” بطولة الفنان الراحل فريد شوقي، بأن هناك نجومًا كبار قدموا أعمالًا أكثر. صعب من فِيْلمه “عبده موتة”، مشيرا إلَّى أن ما قاله “رمضان” حقيقي، كَمْا يتضح من فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض” الذي كان أكثر دموية.

وكان الفنان محمد رمضان قد قال فِيْ تصريحات تلفزيونية “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر مخدرات، وكان يقوم بفاحشة مع فنانة أثناء الدور وبعد حملها قتلها. مات عبده.

وأضاف الشناوي، متحدثا لـ “العرب اليوم”، أن فريد شوقي لا يشكك فِيْ نجوميته، خاصة أنه حصل على لقب “فنان الشعب” من قبل الجمهُور، بالإضافة إلَّى لقب “الملك” من قبل جمهُوره. وأكد مجتمع الفن، فِيْ رسالة خاصة إلَّى المنتج ناهد فريد شوقي، أن محمد رمضان لم يقصد فِيْه مقارنة نفسه بوالده فريد شوقي، أو تحقيق نجوميته.

وأوضح أن محمد رمضان قصد فِيْ حديثه أنه قدم أيضًا أفلامًا عَنّْيفة، وهناك أعمال أخرى تسير على نفس المنوال، بما فِيْ ذلك فِيْلم “حميدو”، مضيفًا أن زاوية حديث رمضان ليست المساواة بين الفِيْلمين. أو مساواة مع فريد شوقي، لكن الشخصية التي تأخذها بيده من Hit and Kill موجودة طوال الوقت.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أنه فِيْ نفس الوقت الذي كان يتم فِيْه عرض فِيْلم “عبده موتة” أو قبل ذلك بقليل، كان هناك فِيْلم أكثر دموية هُو “إبراهِيْم الأبيض”، فإذا عدت من هُو أكثر عَنّْفًا من الآخر.، إنه الفِيْلم الأخير.

وتابع “تم طرح الأفلام سابقًا وسيتم طرحها باستمرار … وأرى أن الأمر حساس بعض الشيء بين رمضان وناهِيْد، لكنه لم يتطابق ولا ينبغي لها أن تأخذ الأمر مع ذلك. حساسية. “

وأشار طارق الشناوي إلَّى أنه لا يحق لأحد أن يساوي نفسه بالفنان فريد شوقي، خاصة أنه فنان ذو قيمة كبيرة. بل هُو الوحيد الذي بايع الفنانين كـ “ملك”. وهُو الذي حصل من الجمهُور على “شيك على بياض” لتمثيل ما يريد، ويسمح له بأداء أعمال متواضعة ويسامحه الجمهُور.

وأشار أيضا إلَّى أنه لا يعتبر فِيْلم “عبده موته” عَنّْوانا لـ “التنمر والانحراف” بشكل خاص كَمْا يروج البعض، لأنه يتعلق بالمبالغة فِيْ تفسير الأعمال الفنية، وعلق “فريد شوقي هُو. نجم استثنائي “. بدليل أن نور الشريف قال عَنّْه عَنّْدما تنازع الفنانون على من سبقهم من ترتيب التسلسلات راتبه أعلى من راتبي فهُو يسبقني إلا فريد شوقي الذي يسبقني رغم أن راتبه أقل مني.، بل وتسبق كل شيء، وبالتالي تتجاوز أي قاعدة “.

أكد طارق الشناوي أن حديث بعض الناس عَنّْ انتشار الجريمة من خلال فِيْلم “عبده موته” غير واقعي لأن هذا غير منطقي، وستظل الجريمة موجودة طوال حياته القديمة والحديثة حتى كَيْفَ كانت موجودة. قبل اختراع السينما، مما يشير إلَّى أن قابيل قتل هابيل قبل أن يشاهدوا المشاهد الفنية، وفِيْ عام 1920 عَنّْدما اشتهرت ريا وسكينة بجرائمهما الاستثنائية فِيْ وقت لم تكن فِيْه سينما فِيْ مصر.

ورد أن ناهد فريد شوقي اتهمت أفلام محمد رمضان بأنها جعلت الناس يجرؤون على القتل فِيْ الشوارع، قائلة فِيْ رسالتها “أكثر جرأة محمد رمضان على مواجهة المقارنة بين فِيْلم حميدو الذي لا يزال فِيْ أذهان الجمهُور. الجماهِيْر رغم مرور 70 عاما، وبين عبده موتا الذي ينتهِيْ به الأمر فِيْ أذهان الجمهُور لا يكاد يظهر ”.

وأضاف “سأترك المقارنة للنقاد والجمهُور. أنصحك رمضان بعدم فضح ومقارنة أفلام والدي الفنان الكبير الذي خدم المجتمع وغير القوانين، وأفلامك التي أدت إلَّى فساد الأخلاق والذوق وأدى إلَّى جرأة القتل فِيْ الشوارع “.