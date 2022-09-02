طارق الشناوي يدعو محمد رمضان إلَّى مصالحة سميرة عبدالعزيز

أوضح الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي أن طبيعة الخلاف بين الفنانة سميرة عبد العزيز والنجم الشاب محمد رمضان هِيْ أن الأولى عبرت عَنّْ رأيها برفضها تمثيل دور والدة بلطجي بعد تقديم العديد من أدوار والدة بلطجي. عادل الأئمة فِيْ الأعمال الفنية.

وقالت الشناوي لـ “العرب اليوم” إن هذا يرجع إلَّى سوء فهمها للتمثيل من الأسفل وقلة وعيها الكافِيْ برسالة الممثل والمدرسة الفكرية التي يعبر عَنّْها والتي هِيْ أيضًا مدرسة فكرية للفنانة. رشوان توفِيْق وهُو أن الأدوار المعروضة على الشاشة فقط هِيْ التي يجب أن تحمل رسالة معينة من وجهة نظره.

وأضاف “إنها لا تدرك أنها تلعب دورًا فقط ولا تجسد شخصيتها على الشاشة”، مشيرًا إلَّى أنها “لم تفكر إطلاقاً فِيْ صنع اتجاه أو شيء مشابه، حيث عبرت عَنّْ رؤيتها لـ الفن الذي تم ارتداؤه لسنوات “.

وأضاف أن الفنان عبد البديع العربي اعتاد على تقديم الأحاديث النبوية والرسائل الدينية بصوته بعد كل أذان على التلفزيون، لكن قبل وفاته قدم دور الأب فِيْ فِيْلم العار، وما قدمه. من الأعمال الدينية كانت الصورة الذهنية الأساسية التي ساهمت فِيْ تشكيل دوره فِيْ فِيْلم “العار”. .

وطالب محمد رمضان بمبادرة مصالحة مع سميرة عبد العزيز، لأنها الكبرى، ولم تتعمد مخطئة رمضان أيضًا، لكنها أخطأت على نفسها لأنها لم تعرف معَنّْى الممثل.

وصف طارق الشناوي أن الفنان المصري لديه نوايا حسنة ولم يقصد تخويف رمضان، وبالتالي يجب أن يكون أكثر هدوءًا فِيْ ردود أفعاله تجاه ما يتعرض له، وألا يكون قاسيًا فِيْهم، لأنهم جميعًا محسوبون عليه. فى النهاية.

محمد رمضان يسخر من سميرة عبد العزيز

وكان محمد رمضان قد سخر من الفنان سمير عبد العزيز بعد أن أعلن أنه لا يمانع فِيْ لعب دور والدة رمضان فِيْ العمل الفني حيث نشر خبرًا عَنّْ موافقة عبد العزيز على التمثيل معه وعلق على ذلك قائلاً “أخيرًا يا صديقي”. سيد. قلبي سيتوقف بفرح، لكن للأسف سيشهد فِيْلمي القادم بلا أم “.

بدورها ردت سميرة عبد العزيز بقولها “إذا أجبت فستكون الرؤوس واحدة وبالتالي لن أجيب، وأنا فخورة بالعمل مع الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة”.