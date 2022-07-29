طارق الشناوي يرد على تامر حسني بشأن إيرادات فِيْلم “بحبك”

علق الناقد المصري طارق الشناوي على ادعاء الفنان تامر حسني تصحيح مصداقيته فِيْ رأيه بشأن عائدات فِيْلمه الأخير “بحبك” الذي عرض فِيْ دور العرض تزامنا مع عيد الأضحى.

وقال الشناوي فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إن لكل فنان الحق فِيْ التعليق على أي انتقادات وجهت إليه، مضيفا أنه اتصل به تامر حسني، بعد أن صرح بأنه غير مقتنع بأرقام الإيرادات الخارجية الموزعة للفِيْلم. . “أنا أحبك”.

وأشار إلَّى أن تامر أوضح أن أرقام الدخل الداخلي لأي فِيْلم دقيقة ومصدقة، حيث أن غرفة صناعة السينما هِيْ المسؤولة عَنّْ الكشف عَنّْ هذه الأرقام، على عكس ما يحدث مع الدخل الخارجي.

وقال الناقد طارق الشناوي “تواصل معي تامر حسني وأكد أن أرقام الإيرادات الخارجية دقيقة، وأرسل إلي وثائق من شركة التوزيع” سينرجي “تثبت دقة الأرقام.

وأشار الناقد السينمائي إلَّى أنه نصح الفنان تامر حسني بعدم تكرار تجربة الإخراج والكتابة “قلت له إنه يغني ويمثل، ومن السهل على فِيْلم تامر أن ينجح لأنه يتمتع بكاريزما، لكن إذا أراد”. لصنع التاريخ، اترك. شخص ما يخرج ويكتب، ويفضل وجهة نظر فِيْ العمل مثل عبد الحليم حافظ ما كان يعمل عليه “.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية على الفِيْسبوك “كل الشكر والتقدير والاحترام للناقد الكبير طارق الشناوي، شجاعة لا يستطيع أحد أن يفعلها، لكن مصداقيته الكبيرة تستحق التصحيح لأن كلماته كانت دائما موضع تقدير فِيْ قصتي”.

وتابع “أما أستاذة الإعلام المحترمة ياسمين عز، فأنا أشكرها على قلبها النقي المستقيم. أشكركَمْ على استقلالية الفِيْلم لكَمْ ولكَمْ مديحك لي بشكل عام، والله تشرفني بكلماتكَمْ وأنا أنا فخور بذلك فِيْ قصتي “.

يتناول فِيْلم “أحبك” أحداث حياة رجل يمر بقصتي حب، ويتأرجح فِيْ حياته بين فتاتين، ويظهر الاختلاف فِيْ صدق التعبير عَنّْ الحب بين رجل ورجل. امرأة. بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، مدحت تيخة.