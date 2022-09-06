طارق الشناوي يعترض على اختيارات الإسكندرية السينمائي لأفضل 100 فِيْلم كوميدي

علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، على الجدل الدائر حول قائمة أفضل 100 فِيْلم كوميدي فِيْ السينما المصرية، والتي قدمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط ​​، بالتعاون مع اتحاد النقاد المصريين، وأشار إلَّى معارضته. إلَّى الآلية التي تم من خلالها تنفِيْذ معايير الاختيار.

وأوضح الشناوي فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يفترض أن يوجه الانتخابات نحو المنطقة التي يعرض منها أفلامه، وهِيْ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، لكن اختيار الأفلام الكوميدية من بين الأفلام المصرية. ونجوم جعلوا المهرجان شبيهاً بالمهرجان الوطني للسينما مما جعله يعارضه.

وأضاف أن مهرجان القاهرة عَنّْدما ترأسه حسين فهمي قبل عدة سنوات كشف عَنّْ قائمة لنفس الفئة لكنها كانت عالمية واستطاع أن يجمع كل أفلام نجوم الكوميديا ​​فِيْ العالم، لأنه فِيْ فِيْ ذلك الوقت، أشار إلَّى الطابع الدولي للمهرجان وليس أنه مصري، مضيفًا أنه تم تقديمه لمدير مهرجان الإسكندرية السينمائي. يجب ألا تكون أسماء الأفلام ثابتة حتى لا يكون هناك مقارنة على حسابها. من الآخر ولكن طلبه رُفض.

وأشار الشناوي إلَّى أنه طالب بأنه حتى لو كان هناك فِيْلمان بنفس الترتيب، يتم اختيار الأقدم من حيث عرضه، بالإضافة إلَّى مطالبته بمشاهدة جميع الأفلام المائة ليتمكن من تقييمها بشكل جيد، ولكن عَنّْدما وجد عَنّْ تلك الأخطاء اعتذر عَنّْ المشاركة فِيْ هذا الاستفتاء.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أن غياب محمد صبحي عَنّْ قائمة الفنانين الذين قدموا أعمالا كوميدية فِيْ القائمة لا يثير الجدل، لأن صبحي يصنف بأعماله الكوميدية فِيْ المسرح وليس فِيْ السينما، معلقا أن ظهُوره فِيْ 25 فِيْلما ليس بالقليل لكنه نجم المسرح وسيبقى فِيْ تاريخه الفني إلَّى الأبد.

يأتي حديث طارق الشناوي بعد نفاد قائمة استفتاء فِيْلم الإسكندرية من أفلام بعض نجوم الكوميديا ​​ومن بينهم الفنان محمد صبحي، وطرح أفلام قيل إنها مهمة، مثل “كيت كات، بلاك فبراير”، فِيْما جاءت القائمة. تضمنت الأفلام التي لم تصنف على أنها كوميديا ​​، مثل “بين السماء والأرض” الذي احتل المرتبة 49 فِيْ القائمة، إخراج صلاح أبو سيف، وفِيْلم لم يعرض فِيْ دور العرض “فوزية برجوازية” الذي احتل المرتبة 80. .

وتجدر الإشارة إلَّى أن قائمة الأفضل فِيْ الاستفتاء التي شارك فِيْها 32 نقاد وباحث سينمائي، برئاسة عادل إمام كأفضل ممثل، وشويكار أفضل ممثلة، وفطين عبد الوهاب أفضل مخرج، وأبو السعود آل-. جائزة إيبياري لأفضل مؤلف، ورياض القصبجي وحسين إسماعيل أفضل ممثل فِيْ دور ثان.