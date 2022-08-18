طارق الشناوي يعلق على تصدُّر كريم عبدالعزيز أعلى إيرادات السينما المصرية

علق الناقد الفني طارق الشناوي على النبأ الذي تداول فِيْ الساعات الماضية عَنّْ قائمة الرابحين فِيْ السينما المصرية للنجم كريم عبد العزيز، من خلال فِيْلمه الجديد “كيرة والجن” الذي يعرض حاليا فِيْ دور السينما.، بتحصيل يصل إلَّى 105 مليون جنيه.

وقال طارق الشناوي، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إن كريم عبد العزيز من الفنانين الذين تصدروا قائمة أعلى المكاسب فِيْ السينما المصرية، وليس الأعلى على الإطلاق، مشيرًا إلَّى أن كريم عبد العزيز عبر فِيْلم “Kira Waljin” تلاه فِيْلم “Blue Elephant 2” هُو الأعلى، لكن الأرقام فِيْ تاريخ السينما لا تقاس بشكل مباشر.

وأوضح طارق الشناوي حديثه بالقول إن الأرقام تقاس على شكل الوقت أي سعر التذكرة وعدد الشاشات وعدد السكان، وبالتالي حتى تصل فكرتك، فهِيْ صحيح أن هناك أفلام أخرى هِيْ الأعلى فِيْ تاريخ السينما المصرية، على سبيل المثال فِيْلم “غزل البنات” من أعلى الأرقام، و “خلي”، بلق من زوزو “،” السعيدي فِيْ الجامعة الأمريكية “،” “الباطنية” و “اللامبي” و “حمام الملاطلي”، حيث عُرض الأخير مرة أخرى بعد أن ارتدت شمس البارودي الحجاب وحصلت على دخل أعلى فِيْ ذلك الوقت.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أن ما يقصده هُو أن الأرقام المطلقة صعبة، لكن كريم عبد العزيز كنجم نافذة هُو من يحقق أعلى دخل حسب عامل الوقت عَنّْد عرض كل فِيْلم، مضيفًا أن كريم عبد العزيز. يراهن عزيز على عمله فِيْ تقديم عمل فني يجمع بين قيمة العمل ومنافسته للريادة كَمْا يقدم مروان حامد عملاً ذا قيمة وفِيْ نفس الوقت له مردود عام.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أصبح فِيْلم “كيرة والجن” للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، هُو الأعلى فِيْ تاريخ السينما المصرية، بعد أن وصل دخله إلَّى 105 ملايين جنيه فِيْ أقل من 7 أسابيع من المشاهدة. وبذلك تجاوز دخل الفِيْلم المعلن عَنّْه سابقًا “The Blue Elephant 2”، حيث حقق 104 ملايين فِيْ وقت صدوره فِيْ عام 2022.

عرض فِيْلم “كيرا والجن” فِيْ دور العرض فِيْ 30 يونيو وحقق العديد من الأرقام القياسية من حيث الإيرادات، واستمر فِيْ صدارة إيرادات الموسم حيث بلغت 105 مليون جنيه كأعلى إيرادات فِيْ تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الانهِيْار. العديد من السجلات فِيْ الفترة المقبلة.

يشار إلَّى أن فِيْلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “1919”، تأليف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوارات، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد. رجب. ، مع أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عرفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلَّى وجود بعض الممثلين الأجانب.