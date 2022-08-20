طارق الشناوي يعلق على قرار والت ديزني بمنع الأفلام المروجة للمثلية بالشرق الأوسط

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إن قرار والت ديزني بمنع عرض أي عمل يحتوي على مشاهد تروج للمثلية الجنسية على منصة ديزني فِيْ الشرق الأوسط هُو قرار صائب وخطوة إيجابية سيتم تطويرها ليس فقط فِيْ الشرق الأوسط. .

وأضاف الشناوي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن هذا القرار جاء لأن الغضب أكبر فِيْ عالمنا العربي، وكذلك فِيْ أوروبا الشرقية التي تطالب بتحديد الفئة العمرية التي يعملون من أجلها مع “المثليين”. الشخصيات. “. قدم.

وبعد ذلك توجد مرحلة عمرية لا يجوز فِيْها التلاعب بعقول الأطفال، لأنه بمرور الوقت سيفهم الطفل أن هناك أشياء أخرى فِيْ القِصَّة كلها، مشيرًا إلَّى أنه فِيْ تلك المرحلة لن يفهم ذلك، وإذا كان هذا كانت بداية والت ديزني، هذا لا يعَنّْي أنها النهاية.

وتابع طارق الشناوي، أن هناك مناطق فِيْ أوروبا وأمريكا يوجد فِيْها بديل لهذه الأفلام، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك أعمال تروج للمثلية الجنسية، بالإضافة إلَّى عدم الاستخفاف بالمثليين. ، لافتا إلَّى أن التركيز فِيْ هذه الأفلام ليس مطلقا، وهناك أصوات فِيْ أوروبا ترفض الأعمال التي تروج للشذوذ الجنسي، لكنها أقل من عالمنا العربي.

وأشار الشناوي إلَّى أن مثل هذه الخطوة تجعل والت ديزني تنافس منصات رقمية أخرى للبث وتقديم أعمال جيدة مثل Netflix، مشيرًا إلَّى أن كل منصة هِيْ قوة اقتصادية، وعَنّْدما بدأ والت ديزني فِيْ حساب مثل هذه الأمور وجد خسارة. رأوا أنه من الضروري التغيير لأن المقاطعة خسارة فادحة.

وكانت منصة ديزني قد أعلنت رسميًا عَنّْ حظر عرض أي عمل يحتوي على مشاهد تروج للمثلية الجنسية، بسبب اختلاف المحتوى المعروض على ديزني من دولة إلَّى أخرى بناءً على عوامل مختلفة، طالما أن المحتوى المتاح يتوافق معها دائمًا. القوانين المحلية. السلطات فِيْ البلاد، ما يعَنّْي أن قرار ديزني عدم عرض فِيْلم Thor Love And Thunder قد عُرض على Disney Plus Middle East، والذي كان من المقرر عرضه فِيْ 24 أغسطس.

تم سحب فِيْلم الرسوم المتحركة Lightyear من دور السينما فِيْ جميع أنحاء العالم فِيْ أواخر شهر يوليو، بعد خيبة الأمل التي سادت عائدات الفِيْلم، حيث حقق فِيْلم الرسوم المتحركة “Lightyear” 200 مليون دولار فِيْ شباك التذاكر العالمي، وهِيْ ميزانية إنتاجه، و “Lightyear بالكاد” غطت ميزانية الإنتاج، وأصبح فِيْلم “Onward” الذي تأثر بوباء كورونا ثاني أسوأ أفلام ديزني بيكسار المربحة فِيْ دور العرض.