طارق الشناوي يوجه رسالة لـ تامر حسني توقف عَنّْ الاستعراض

تعرض الفنان المصري تامر حسني لانتقادات واسعة بعد طرح فِيْلمه الأخير “بحبك” فِيْ دور العرض، حيث استنكر عدد من النقاد كتابته وإخراج الفِيْلم الذي شارك فِيْه.

طلب الناقد الفني المصري طارق الشناوي من تامر حسني وقف العرض، وقال فِيْ اتصال هاتفِيْ لبرنامج “آخر النهار” “تامر أحاط نفسه بمكانة عالية جدا ولا أريد المقارنة”. .. مع الكتب واللحن والمشاركة فِيْ الإنتاج والغناء والتمثيل مثل الدراما، مشكلته أنه يبالغ فِيْ تصوير نفسه “.

علق طارق الشناوي على تصريحات النجم تامر حسني حول نجاح فِيْلمه “أحبك” وتحقيقه إيرادات قياسية غير مسبوقة فِيْ عالم الترفِيْه العالمي، مشيرًا إلَّى أن النجم المصري ممثل جذاب له حضور فِيْ الكاميرا. ، ولديه مشروع يصنع فِيْلمًا كل عام، لكنه يرتكب أخطاء، وهُو إصراره على أن يكتب ويوجه نفسه، ويواصل القول، “أتمنى لك الفضل فِيْ نفسك، الأفلام الحية، وليس كل شيء. ” حياة الفن، لماذا تموت، كَمْ عدد الأفلام التي تحبها

وأضاف طارق الشناوي “عَنّْدما أخرج تامر حسني فِيْلم البدلة فِيْ وقت سابق مع أكرم حسني، كان حلوًا جدًا، كان فِيْه جو وعَنّْاصر ولم يكن يمتلك الشاشة، شارك أكرم الشاشة والفِيْلم من تأليف أيمن. . بهجت قمر وبقيادة محمد العدل لذلك يجب على تامر إسقاط القضية. إنه استثناء “.

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن مشكلة تامر حسني هِيْ أنه يميل إلَّى المبالغة فِيْ كل شيء. وبطريقة مبالغ فِيْها، دحضه اليمنيون بزعم أنهم لا يملكون مسارح على الإطلاق، وهُو ما تكرر قبل ثلاث سنوات عَنّْدما أصدر كتاب غينيس للأرقام القياسية نفِيًْا له بعد أن ادعى دخوله الموسوعة بعَنّْوان (إلهام). للجيل).

وفِيْ تصريحات صحفِيْة سابقة، وصف طارق الشناوي فِيْلم “بيبيك” بـ “السيئ”، وقال “تامر حسني لا يكتب ولا يخرج، الفِيْلم سيء كتابة وإخراج، لكن تامر حسني بالتأكيد له جمهُور”.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة إنتاج فِيْلم “أنا أحبك” أنه فِيْ جميع دول العالم التي عُرض فِيْها الفِيْلم، تجاوز حاجز 297 مليونا و 300 ألف جنيه فِيْ الأسبوع الأول والثاني. أيام. وهِيْ سابقة من نوعها فِيْ تاريخ السينما العربية فِيْ فترة وجيزة.