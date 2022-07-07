طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان يحتفلان بعيد الأضحى بأول ظهُور رسمي

احتفل المخرج طارق العريان بوصول عيد الأضحى برفقة صديقته عارضة الأزياء السورية الشابة نيكول سعفان، كأول ظهُور رسمي فِيْ مثل هذه المناسبات.

ووثق العريان صورة جمعتها نيكول سعفان عبر حسابها على انستجرام مرفقة بتعليق “كل عام وأنتم بخير”.

وتلقى المخرج وصديقته رسائل تهنئة من نجوم الفن والمشاهِيْر ومنهم نسرين طافش التي أعلنت زواجهما قبل أيام نسرين إمام التي كتبت لهما “أحبك كثيرا”، أحمد العوضي، زينب. فِيْاض ابنة هِيْفاء وهبي وجوليا الشواشي وأحمد طلعت.

وكتب أحد المتابعين “أنت ونيكول بخير العيد بركاتك .. يا إلهِيْ جمال الدنيا .. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ بارك الله فِيْك ❤️❤️❤️”.

ولم يتأثر الأمر بالتعليقات التي أدلت بها الفنانة السورية، أصالة نصري، على ذلك، كونها طليقة طارق العريان، لاقت انتقادات من قبل بعض المتابعين، كَمْا أشارت إلَّى فارق السن الكبير بينهما. على حد سواء.

وكان طارق العريان ونيكول سعفان قد ظهر مؤخرًا فِيْ حفل زفاف شقيق المصممة الداخلية السعودية رنا القاسم، والذي أقيم فِيْ قصر سيراجان فِيْ اسطنبول بتركيا، بحضور نحو 150 شخصًا.

وتصدر الحفل الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة أمينة والصبي محمد أسامة.

نشرت نيكول سعفان، عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، صورا جديدة لها برفقة طارق العريان مع النجم اللبناني راغب علامة، وعلقت على إحداها “مبروك عزيزتي رنا”.

وأظهرت مقاطع فِيْديو من حفل الزفاف نيكول سعفان وهِيْ تعانق طارق العريان وتتأرجح على أغاني راغب علامة.

ونشرت نيكول سعفان صورة أخرى برفقة طارق ومصممة الأزياء السورية هُويدا بريدي التي اهتمت بتصميم فستان رنا والعروس التي ارتدت فستانين.

يشار إلَّى أن علاقة طارق العريان بالعارضة السورية نيكول سعفان انتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما الرسمي.

نشرت نيكول سعفان صورة لها وهِيْ ترتدي خاتمًا فِيْ إصبعها الأوسط وترسم قلبًا على جانب يدها، مما أثار تكهنات بأنها مرتبطة رسميًا بطارق العريان.

بدأ الحديث عَنّْ العلاقة العاطفِيْة بين المخرج طارق العريان ونيكول سعفان بعد انفصاله عَنّْ زوجته النجمة السورية أصالة نصري قبل نحو عامين.