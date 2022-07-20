طارق العريان يفاوض ر”وبرت دي نيرو” على فِيْلم “البلدوزر” مع أحمد العوضي

يستعد الممثل المصري أحمد العوضي للعودة إلَّى السينما مرة أخرى بفِيْلم “البلدوزر” الذي يؤدي فِيْه الدور الرئيسي، فِيْما أثار المخرج طارق العريان الجمهُور بعد أن أشار إلَّى أنه تفاوض مع النجم العالمي روبرت دينيرو. للمشاركة فِيْ العمل.

وقال العريان إن دي نيرو سيلعب دور المدرب الشخصي لأحمد العوضي، لاعب فنون القتال المختلطة، إذا تم تعيينه.

يدور الفِيْلم حول رحلة شاب ليصبح بطل العالم فِيْ فنون القتال المختلطة “MMA”، ويتضمن مشاركة أبطال العالم فِيْ اللعبة.

وسيبدأ التصوير فِيْ أكتوبر المقبل بمدينة لاس فِيْجاس، فِيْما ستستمر شركة الإنتاج فِيْ توظيف باقي أبطال الفِيْلم، للإعلان عَنّْ بدء التصوير فِيْ الفترة المقبلة.

والفِيْلم هُو أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي، وكتبها أحمد حسني فِيْ تجاربه المبكرة، واستعد لفترة طويلة، حيث تدرب العوضي خلال الفترة الماضية فِيْ رياضة “MMA”.

وفِيْ عمل آخر. كشف الفنان أحمد العوضي، عَنّْ موقفه مجددًا مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال مشروع درامي يفترض أن يعرض خلال موسم رمضان 2023، بعد غيابه عَنّْ دراما رمضان 2022.

تداول المتابعون ردًا رسميًا لأحمد العوضي على إحدى المنشورات التي تؤكد خبر تعاون الثنائي مجددًا، بعد نجاح تعاونهما فِيْ مسلسل “إلي مالوش كبير” عام 2022، وكتب الفنان المصري تعليقًا، قال فِيْه قال “إن شاء الله عمل عظيم يليق بجمهُور الحبيب”.

يقوم الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بتحضيرات مكثفة لمسلسلهما القادم الذي من المتوقع عرضه فِيْ سلسلة الدراما الرمضانية 2023، دون الكشف عَنّْ التفاصيل الدقيقة للدراما الجديدة.

وقال العوضي، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إنه يعد الجمهُور بعمل رائع يليق بالجمهُور المصري والعربي، يشارك فِيْه فِيْ دراما رمضان.

آخر أعمال أحمد العوضي وزوجته ياسمين كان مسلسل “من مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي وإخراج مصطفى فكري ويشارك فِيْ بطولته خالد الصاوي وخالد سرحان.، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، محمود حافظ، محمود ياسين.