طارق النهري فِيْ أول صورة بعد خروجه من السجن

أفرج يوم أمس السبت 30 يوليو / تموز 2022 عَنّْ الفنان المصري طارق النهري بعد قرابة 10 سنوات فِيْ السجن، بتهمة المشاركة فِيْ أعمال الشغب والعَنّْف التي شهدتها البلاد عام 2011.

نشر الكاتب المصري خالد البلشي، خلال الساعات الماضية، صورة لحظة خروج طارق النهري من السجن واستقبال عائلته وأصدقائه، عبر حسابه على فِيْسبوك.

وكانت شقيقة النهري قد أعلنت عَنّْ إطلاق سراح طارق المحكوم عليه فِيْ القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مجلس الوزراء”، وإحراق المجمع العلمي من السجن لعفو رئاسي.

وقال عبر حسابه على فِيْسبوك “أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهُوريًا رقم 239 لسنة 2022 بالعفو عَنّْ مجموعة من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وهم طارق النهري حازم حسن. الف تحية وشكر يا رب العالمين “.

اعتقل النهري عام 2012 بعد مشاركته فِيْ أحداث 2011، واتهمته النيابة بتهم أخرى، منها حيازة زجاجات حارقة، وتخريب مؤسسات الدولة، فِيْ إطار التظاهرات التي جرت فِيْ محيط المنطقة. . مجلس الوزراء.

كَمْا واجه النهري تهماً أخرى تتعلق بانقطاع الخدمات العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وحرق كرات، والتواطؤ فِيْ حرق المجمع العلمي، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإشعاله، وإلحاق أضرار به. حرق بعض سيارات وزارة الصحة وهِيْئة الطرق والجسور ومجلس الوزراء.

حكَمْت محكَمْة جنايات الجيزة “دائرة الإرهاب” فِيْ 23 فبراير 2022 على الفنان طارق النهري بالسجن المؤبد، وفِيْ عام 2022 قررت محكَمْة النقض قبول استئناف النهري ضد الحكَمْ الصادر بحق الفنان طارق النهري. محكَمْة الجنايات، وتم تخفِيْضها من السجن المؤبد إلَّى السجن 15 عامًا.

يشار إلَّى أن مسلسل “نور إنيرجي” الذي عُرض عام 2017، يعتبر آخر عمل للفنان طارق النهري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسن دهشان، وتشارك فِيْ بطولته النجوم – حنان. مطوع، إيهاب فهمي، أشرف عبد الغفور، جيهان خليل، هِيْدي كرم، وغيرهم.

يضم أرشيف النهري الفني عددًا كبيرًا من المسلسلات، بالإضافة إلَّى أعمال فنية أخرى كتبها وأخرجها. ومن أشهر الأعمال التي شارك فِيْها النهري قبل سجنه مسلسل “الحارة” و “عفارة عدلي علام” و “القيصر”.