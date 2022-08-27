طارق حامد الاتحاد يمتلك قوة هجومية كبيرة.. وننفذ “سيستم” سانتو

علق الدولي المصري، طارق حامد، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على فوز فريقه على العدالة فِيْ افتتاح مباريات الفريق فِيْ دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022- 2023.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة يوم الجمعة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان بالسعودية.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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وقال حامد فِيْ تصريحات تلفزيونية بعد المباراة “أهنئ اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي والجماهِيْر على الفوز فِيْ الملعب”.

وأضاف “مباراة تنتظرنا بعد 6 أيام على ملعب الجوهرة، ونحن حريصون على الفوز والتقدم خطوة بخطوة نحو اللقب”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا “المدرب نونو سانتو يضع نظام لعب ونطبقه جيدًا، ولدينا لاعبون متميزون فِيْ الخط الأمامي قادرون على تسجيل الأهداف بسهُولة”.

وردا على سؤال حول تتويج الزمالك المصري بلقب الدوري، قال حامد “أهنئ جماهِيْر الزمالك، فهم أكثر الجماهِيْر ولاءً فِيْ العالم، وأتمنى تحقيق لقب دوري روشان السعودي مع الاتحاد”. “

وختم “أنا سعيد لأن جمهُور الاتحاد يحبني، وأتمنى أن يحبوني كَمْا يحبون حجازي”.

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