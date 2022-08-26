فضل النجم طارق حامد ترك احتفال نجوم فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، بهدف رسمي الأول لموسم 2023، لفعل شيء آخر، وهُو ما أثار الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، هذا. ليلة الجمعة. .

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يخوض الاتحاد أولى مبارياته فِيْ دوري “روشان” السعودي، موسم 2023، أمام العدالة، عَنّْدما يلتقي الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

طارق حامد لم يحتفل بـ “هدف الاتحاد”، ما السبب

وفاز الاتحاد، فِيْ أول 45 دقيقة، على العدالة (1-0) عبر النجم أحمد الشراحيلي، بعد تلقيه رأسية من حمدان الشمراني، قبل أن ينهِيْ الكرة فِيْ المرمى المحلي، بتسديدة دقيقة بالقدم اليسرى. فِيْ الدقيقة 15.

أبرز الصحفِيْ علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السلوك “المثير” للنجم طارق حامد، فِيْ اللحظة التي احتفل فِيْها اللاعبون بأول أهداف الاتحاد.

يظهر النجم طارق حامد، بحسب مقطع فِيْديو، التقطه أحد الجماهِيْر المتواجدة فِيْ الملعب متجنبًا الاحتفال بنجوم الاتحاد، منذ أن أخذ اللاعب مهند الشنقيطي جانبًا، ثم ظهر معه. له فِيْ نقاش ودي حول إحدى الرقصات السابقة.

استجاب مهند الشنقيطي بشكل جيد لطارق حامد، حيث انتهى الأمر بسلام بين الاثنين، ليحتفل لاحقًا بأهداف الاتحاد الأولى.

يشار إلَّى أن طارق حامد انضم إلَّى فريق كرة القدم الأول بالاتحاد فِيْ صيف 2022، من الزمالك المصري، على أساس انتقال مجاني.