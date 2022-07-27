طارق حامد وهنريكي ثنائية مرعبة فِيْ الاتحاد .. “برعاية نجم نصراوي”

لا يوجد صوت يعلو فِيْ الوقت الحالي، فوق الحديث عَنّْ الروح الرائعة للميدان المصري طارق حامد وتناغمه السريع مع لاعبي الاتحاد فِيْ المعسكر التدريبي للفريق فِيْ النمسا.

ينفذ الاتحاد معسكرا تحضيريا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، والتي تشمل مباراتين وديتين ضد فِيْورنتينا الإيطالي فِيْ 31 يوليو، وريد بول النمساوي فِيْ سالزبورغ فِيْ أغسطس. 7، ثم مباراة الإياب فِيْ باد تانزمانندورف حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل أن تعود البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

يقوم رواد مواقع التواصل بتداول مقاطع فِيْديو وصور للاعب الجديد طارق حامد، والتي تسلط الضوء على دخوله السريع فِيْ البيئة التنافسية للاتحاد.

بعد توقيع الاتحاد مع المحور المصري الذي وصفه رئيس النادي أنمار الهِيْلي بـ “المحارب”، يتساءل جماهِيْر الاتحاد عَنّْ الدور المتوقع لطارق حامد فِيْ كتيبة دجلة، و الإضافة الفنية التي ستقدم فِيْ وسط الميدان مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

اتفق جميع مدربي الزمالك، المصريين والأجانب، على أن طارق حامد كان “العمود الفقري” للأبيض منذ سنوات، وركيزة أساسية لا غنى عَنّْها.

يتميز أسلوب لعب طارق حامد بروح قتالية عالية، وانضباط تكتيكي، فضلاً عَنّْ قوة بدنية هائلة لوقف الهجمات المرتدة للخصوم، بحسب شهادة مدربيه السابقين، فضلاً عَنّْ هُوسه بحب ولع الزمالك به. مساعدة. زملائه فِيْ الميدان.

ساهم طارق حامد فِيْ تألق الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي ومحترف النصر السابق، عَنّْدما تعاون اللاعبان مع الزمالك، الذي يشبه أسلوب لعبه إلَّى حد كبير البرازيلي. برونو هنريكي محترف فِيْ صفوف الاتحاد.

قدم ساسي، لاعب وسط الزمالك السابق، موسما استثنائيا مع الأبيض لم يسبق له أن قدمه من قبل، 2022-2022، حيث خاض 19 مباراة، ساهم فِيْها بـ8 أهداف، وسجل ثلاثة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

طارق حامد فِيْ نفس الفترة، لعب 32 مباراة للزمالك فِيْ الدوري المصري الممتاز وتمكن من تسجيل هدف، لكنه كان يمنح المدرب وزملائه الحرية التكتيكية لأنه وحده هُو القادر على إيقاف هجمات الخصوم، وهُو ما سمح لساسي. تألق بشكل عدواني.

كان ساسي يقول عَنّْ طارق حامد فِيْ تلك الفترة “صديقي وداعمي” لأن الأخير كان من أهم أسباب تألقه مع الزمالك، وكذلك تقليص التهم الدفاعية وإعطائه حرية المضي قدمًا للهجوم. بدون قلق.

أكد العديد من المحللين الفنيين واللاعبين السابقين أن صفقة طارق حامد مع الاتحاد “فوز”، حيث قال أحمد شوبرت حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي “طارق حامد يساوي 50٪ من قوة اللاعب. وقال أنيس بوجلبان لاعب الوسط التونسي المتقاعد إن طارق حامد مثل روح ساسي.

ما حدث مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، نجم النصر السابق، من المتوقع أن يعيد نفسه مع هنريكي فِيْ الموسم الجديد، حيث سيكون موقف البرازيلي أكثر حرية فِيْ حضور طارق حامد، بالنظر إلَّى سيطرته على الدولي المصري. فِيْ المجال الدفاعي.

برونو هنريكي، شارك مع الاتحاد فِيْ الموسم الماضي 2022-2022، خلال 30 مباراة، سجل 6 أهداف، وسجل هدفًا واحدًا وصنع 10 فرصًا، ومن المتوقع أن تكون نسبة مساهمة البرازيلي فِيْ أهداف البطولة. سيزداد العميد بوجود المحور المصري طارق حامد إلَّى جانبه.