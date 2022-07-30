طارق حامد يتسبب في ركلة جزاء ضد اتحاد جدة أمام لوزيرن السويسري “فيديو”

طارق حامد

شهد الدولي المصري طارق حامد، نجم الزمالك الأسبق، أول ظهور له مع فريقه الجديد، اتحاد جدة، في مباراة ودية اليوم أمام لوسيرن السويسري.

وقع طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

شارك طارق حامد في صفوف فريق جدة الاتحاد بداية من الحادية عشرة للمرة الأولى في مباراته الودية أمام فريق لوسيرن السويسري استعدادًا للموسم الجديد.

طارق حامد أنزل ركلة جزاء ضد اتحاد جدة السعودي بعد تدخل عنيف ضد السويسري من لوسيرن داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

تصدى حارس اتحاد جدة جروهي ببراعة ركلة الجزاء ليحافظ على شباك فريقه بدون أهداف.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف من المغربي عبد الرزاق حمدالله.

خلال لقاء طارق حامد الأول مع الاتحاد، سجل ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 30. pic.twitter.com/Cag70PlQ35

– عبد الحميد جلال (AbdelhamedGalal) 30 يوليو 2022

Grohe يحفظ ركلة الجزاء 💪# الاتحاد pic.twitter.com/wk3MuGLk5c

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 30 يوليو 2022