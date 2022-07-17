طارق حامد يستعد للانضمام لمعسكر اتحاد جدة في النمسا

طارق حامد

يستعد اللاعب المصري الدولي طارق حامد للانضمام إلى المعسكر التدريبي لفريق الاتحاد جدة في النمسا.

وسيغادر المنتخب السعودي إلى النمسا السبت المقبل وسينضم حامد إلى المعسكر لاحقًا.

طارق حامد ينضم لمعسكر اتحاد جدة في النمسا

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية انضمام طارق حامد وأحمد شراحيلي إلى معسكر الاتحاد في النمسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد الشراحيلي مع الشاب السعودي انتهى في 9 يوليو، ولا شيء يمنعه من الانضمام إلى رفاقه الجدد، ابتداء من لقاء الأربعاء المقبل في جدة، قبل الرحلة إلى فيينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن طارق حامد نجم اتحاد جدة الجديد في الميدان النمساوي، بعد بدايته، فور انتهاء اللاعب من الأمور التعاقدية مع نادي الزمالك السابق.

عائق يمنع طارق حامد من الانضمام للنقابة

الزمالك يتمسك بحق إنهاء عقد طارق حامد بنهاية الموسم الحالي وليس في الوقت الحالي.

وهذا يمنع طارق حامد من الانتقال لفريقه الجديد، وفي حال انضمامه في هذا الوقت يحق للزمالك تقديم شكوى على اللاعب.

وقع طارق حامد عقودًا للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي في الأيام الأخيرة.

الزمالك يقترب من الفوز بلقب الدوري

في سياق مختلف، واصل الزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة.

تغلب الزمالك على نظيره غزل المحلة 2-0 في الجولة 25 ليخطو خطوة أخرى نحو الفوز باللقب المحلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.