طارق حامد يصدم الزمالك بقرار ناري..طالع التفاصيل

صدم الدولي طارق حامد نجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مديري القلعة البيضاء وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، بعد قرار نقله للتحقيق مع النادي، في إطار تأخره في العودة. لعملاق القاهرة في الموعد المحدد.

أكدت تقارير إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أن طارق حامد رفض بشكل قاطع التحقيق مع الزمالك، متمسكًا بكامل حقوقه حتى انتهاء تعاقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي.

طارق حامد كان قد ذهب إلى إسبانيا لمدة 50 يومًا للسيطرة على إصابته في الركبة، الأمر الذي تسبب في استياء إدارة الزمالك، خاصة في ظل الحاجة الضرورية لجهوده الفنية بعد أن عانى الفريق الأبيض من الغيابات الكثيرة، وهو ما دفعه للانتقال للتحقيق، لكن نجم المنتخب الوطني رفض هذا القرار.

وفي سياق آخر أعلن الصحفي خالد الغندور أن الزمالك تعاقد مع 9 لاعبين مصريين خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية “الزمالك دفع 5 ملايين جنيه مستحقات لاتحاد الكرة ووقع 9 لاعبين مصريين لدعم الفريق للموسم المقبل”.